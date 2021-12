Motorola essaiera à nouveau les téléphones pliables avec un Razr de troisième génération

Motorola travaille sur une nouvelle version de ses smartphones pliables Razr, selon un article de Weibo repéré par Android Authority. Le message est de Chen Jin, directeur général du Lenovo Mobile Business Group en Chine (Lenovo est actuellement en charge de l’activité smartphones de Motorola), et décrit comment l’entreprise a travaillé discrètement sur un nouvel ajout à sa gamme de téléphones pliables. Il n’a pas de grosses chaussures à remplir – les deux premiers pliables modernes de Motorola étaient des téléphones médiocres avec des étiquettes de prix élevées.

Nous avons fait passer le message de Jin sur quelques sites de traduction, et bien que certaines parties n’aient pas fait le saut vers l’anglais, il y a des détails cohérents qui apparaissent dans toutes les traductions. Le message mentionne que le téléphone aura un meilleur processeur, une meilleure interface et une apparence modifiée. À ce stade précoce, cependant, il est difficile de dire à quel point l’appareil de troisième génération sera différent du dernier – le Razr de deuxième génération était plus une bosse de spécifications qui ajoutait la 5G, plutôt qu’une nette amélioration par rapport au Razr original pliable annoncé en 2019.

Traduction par Apple du post Weibo de Jin. La troisième fois sera-t-elle le charme ?

Peut-être que la troisième tentative de pliable sera un charme – ses deux tentatives précédentes ont été difficiles à recommander, même avant que Samsung ne publie l’exceptionnel Z Flip 3 pour 1 000 $. Les nouvelles d’aujourd’hui, cependant, plus le fait qu’il leur fournit toujours des mises à jour Android (bien qu’à un rythme assez lent), donnent l’impression que Motorola n’a pas abandonné le renouveau de Razr.

Une traduction du message de Jin indique qu’il pourrait d’abord sortir en Chine, ce qui est confirmé par l’annonce publiée sur Weibo. Nous garderons l’œil ouvert pour plus de détails ou une annonce de ce téléphone pour voir s’il s’agit vraiment d’une mise à niveau notable ou simplement d’une autre itération d’un pliable oubliable.

Manuella Foz, porte-parole de Motorola, a déclaré à The Verge que la société « ne peut pas commenter les futurs appareils » en réponse à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

Correction du 27 décembre : La version originale de cet article indiquait à tort que la police Android avait repéré le message Weibo de Jin. Le message a en fait été trouvé par Android Authority. Nous regrettons l’erreur.