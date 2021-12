Motorola lance le Moto Edge X30 avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 ; l’édition spéciale vous offre une caméra selfie sous l’écran

Il s’agit officiellement du premier téléphone à être lancé avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Motorola Mobility, propriété de Lenovo, a lancé le produit phare Moto Edge X30 en Chine le jeudi 9 décembre. La caractéristique principale du téléphone est qu’il est officiellement le premier téléphone à être lancé avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il existe également une édition spéciale de ce téléphone qui vous procurera une caméra selfie sous l’écran. Le Moto Edge X30 est rejoint par le Moto Edge S30 alimenté par Snapdragon 888 Plus, une affaire relativement plus milieu de gamme.

Spécifications, caractéristiques et prix du Moto Edge X30

Le Moto X30 dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et une résolution de 1080p. Motorola utilise une dalle 10 bits certifiée pour la lecture HDR. La version régulière est livrée avec une découpe perforée abritant un tireur selfie 60MP. L’édition spéciale cache le même appareil photo sous l’écran.

Sous le capot, le Moto X30 contient le nouveau système sur puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone exécute le logiciel Android 12 et est soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W.

Pour la photographie, le Moto X30 est livré avec une configuration triple caméra à l’arrière avec un capteur principal 50MP avec OIS, un autre ultra grand-angle 50MP et une caméra de profondeur 2MP.

Le Moto X30 commence à 3 199 CNY (environ Rs 38 000) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 3 399 CNY (environ Rs 40 300). La version haut de gamme de 12 Go/256 Go coûtera aux acheteurs 3 599 CNY (environ 42 700 Rs).

L’édition spéciale Moto Edge X30 se vendra quant à elle pour 3 999 CNY (environ Rs 47 500).

Le Moto Edge X30 sera disponible en Chine à partir du 15 décembre.

Spécifications, caractéristiques et prix du Moto Edge S30

Le Moto Edge S30 est livré avec un écran LCD IPS de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 1080p. La découpe perforée abrite ici un tireur selfie de 16 mégapixels. À l’arrière, ce téléphone dispose d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un ultra grand angle de 13 MP et d’un autre appareil photo de profondeur de 2 MP.

Sous le capot, le Moto Edge S30 est doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 Plus qui est associée à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le téléphone exécute le logiciel Android 11 et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le Moto S30 commence à 1 999 CNY (environ 23 700 Rs) pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version haut de gamme de 12 Go/256 Go coûtera aux acheteurs 2 599 CNY (environ 30 800 Rs).

Le Moto Edge S30 sera disponible en Chine à partir du 21 décembre.

