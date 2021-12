Motorola Moto Edge X30 ici, a Snapdragon 8 gen 1

TL;DR

Le Motorola Moto Edge X30 vient d’être lancé en Chine et intègre le légendaire SD8. Il possède également une poignée d’autres spécifications de pointe, y compris la possibilité d’avoir une caméra selfie sous l’écran.

Les acheteurs chinois peuvent saisir le téléphone à partir du 15 décembre. Il en coûtera 2 999 yuans chinois (~ 471 $) pour la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version 8 Go/256 Go coûtera 3 199 yuans (~ 502 $) et la version 12 Go/256 Go coûtera 3 399 yuans (~ 533 $). Ces trois prix sont pour la variante avec une découpe d’affichage. Pour obtenir celui avec une caméra sous-écran, vous n’aurez qu’un seul choix : un modèle 12 Go/256 Go pour 3 999 yuans (~ 627 $). À part le style de caméra selfie et le nombre de RAM/ROM, les modèles sont les mêmes.

Spécifications et fonctionnalités du Motorola Moto Edge X30

De toute évidence, le chipset est la caractéristique vedette du Moto Edge X30. Cependant, ce n’est pas en reste dans les autres départements non plus.

À l’extérieur, il dispose d’un écran FHD+ OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La caméra selfie est un tireur de 60MP, tandis que le système arrière a un capteur principal de 50MP, un ultra-large de 50MP et un capteur de 2MP à l’arrière qui est actuellement inconnu.

À l’intérieur, il possède jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne non extensible. Il y a une batterie de 5 000 mAh qui se charge jusqu’à 68 W. Il existe également un support NFC.

Chaque fois que ce téléphone se rend dans d’autres pays, il portera probablement un nom différent tout en restant dans la famille Edge. Restez à l’écoute pour cela.

