Motorola Moto G100 annoncé avec une puce Snapdragon 8-series

Motorola a présenté le Moto G100, son premier modèle G avec une puce Snapdragon série 8. Il dispose également d’une station d’accueil pour une utilisation sur grand écran, ainsi que d’un zoom audio pour un enregistrement vidéo plus intelligent.Il est maintenant disponible en Europe et en Amérique latine pour 449,99 £. .

L’achat d’un téléphone Moto G signifie généralement accepter au mieux des performances équitables, mais vous n’aurez peut-être pas à faire ce compromis à l’avenir. Motorola a présenté le G100, son premier téléphone utilisant l’une des puces Snapdragon 8 haut de gamme de Qualcomm.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones Motorola

Fidèle aux rumeurs, le Moto G100 est centré sur un Snapdragon 870 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Ce ne sera pas aussi rapide que les téléphones phares alimentés par Snapdragon 888 sur le marché, mais il inclura la 5G et la puissance de traitement pour jongler avec plusieurs applications et gérer des tâches intensives.

Motorola G100: plus qu’il n’y paraît

Motorola étend le logiciel basé sur Android 11 pour correspondre. Comme indiqué à la fin de l’année dernière, le Moto G100 comprend une plate-forme Ready For qui vous permet de déplacer des jeux, des appels vidéo et d’autres applications sur un grand écran. Un dock inclus vous aide à utiliser la fonctionnalité dès le début. Quelle que soit la façon dont vous utilisez les applications, une fonction de suivi du sujet unique sur mobile garde un œil sur les personnes, que vous appeliez ou enregistriez une vidéo.

L’écran de 6,7 pouces ne rivalisera pas avec les derniers appareils avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cependant, vous bénéficiez du support HDR10 et Motorola parie que les performances supérieures vous aideront à tirer le meilleur parti de l’écran.

La gamme de caméras du Moto G100 est plus familière, mais pourrait bien faire le travail pour la classe de prix. Bien qu’il ne soit pas rare de voir des caméras principales de 64 MP, il existe également une caméra macro avec une lumière annulaire semblable à celle du Motorola One 5G, moins puissant. Il y a aussi une caméra ultra-large. La face avant contient deux caméras, dont une autre ultra-large ainsi qu’un capteur standard 16MP.

Motorola vend maintenant le Moto G100 en Europe et en Amérique latine au prix de départ de 449,99 £. Nous avons posé des questions sur la possibilité d’une sortie en Amérique du Nord. Il est raisonnable de dire qu’il pourrait y avoir un certain intérêt – il est difficile pour les Américains de trouver des téléphones Snapdragon 8 facilement disponibles dans ce niveau de prix.