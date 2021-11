Motorola Moto Watch 100, ce serait la smartwatch Motorola qui fuirait Wear OS | La technologie

Motorola réintégrerait le secteur des smartwatch avec sa nouvelle Moto Watch 100, une smartwatch qui abandonnerait Wear OS au profit d’un nouveau système d’exploitation.

Les montres intelligentes sont devenues des accessoires vraiment intéressants pour de nombreux utilisateurs. Et, est-ce quelque chose qui au départ ne servait qu’à voir l’heure, aujourd’hui il peut offrir une gestion quasi millimétrique des pratiques sportives et, en plus, permettre de répondre ou de lire des messages.

La polyvalence de ces accessoires a conduit à un grand nombre d’options parmi lesquelles choisir, et il semble que chaque entreprise souhaite avoir sa propre version. Dans la plupart des cas, ils démarrent tous à partir du même système d’exploitation créé par Google et ils ajoutent des options.

motoWatch 100 pic.twitter.com/hvhfqkiFiQ – Ev (@evleaks) 16 novembre 2021

Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les entreprises le font. Samsung a réussi à créer sa propre version du système d’exploitation pour montres intelligentes et, bien qu’il parie maintenant sur une combinaison de ce que propose Google, il convient de mentionner le pouvoir d’avoir un système capable de tout faire.

Motorola semble aller dans cette direction, la dernière chose qui a été divulguée est qu’il préparerait une smartwatch qui s’éloignerait de Wear OS. Cette montre porterait le nom de Moto Watch 100 et aurait un design assez classique, elle pourrait donc être une option très intéressante.

Ce qui a été divulgué, c’est que Motorola introduirait un système d’exploitation appelé Moto Watch OS. On ne sait pas si ce nouveau logiciel serait une version de Wear OS ou quelque chose de complètement différent, mais le premier aurait beaucoup plus de sens. Et, est-ce que, dans le passé, Motorola a opté pour Watch OS.

Maintenant, l’entreprise peut vouloir expérimenter un nouveau logiciel plus conforme aux caractéristiques de votre montre. Pour le moment, peu de détails sont connus, bien que ce que l’on sache, c’est qu’il est étanche et, en plus, a différents modes sportifs et une capacité de batterie respectable.