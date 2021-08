Motorola nous rappelle qu’il a aussi des téléphones pliables, avec la sortie d’Android 11 pour le Razr

in

Les smartphones à écran pliable commencent vraiment à prendre tout leur sens, et les derniers de Samsung commencent à nous convaincre que ces appareils pourraient être prêts pour un attrait grand public. Mais alors que Samsung repousse les limites et affine ses pratiques d’ingénierie, Motorola… eh bien… Motorola a toujours aussi un téléphone pliable. Le Razr a été lancé en 2019 avec Android 9, et sachant à quel point Moto peut être en matière de mises à jour, nous étions assez heureux de voir le téléphone prendre Android 10 au printemps dernier. Maintenant, la fée des mises à jour est de retour, apportant Android 11 au Razr.

Verizon vient de publier son avis de mise à jour pour le téléphone, qui inclut le correctif de sécurité de juillet aux côtés de la grande mise à jour du système d’exploitation. Motorola a confirmé que le téléphone recevrait cette mise à jour à la fin de l’année dernière, et nous attendons patiemment depuis huit mois.

Motorola a mis à jour le Razr avec un modèle 5G il y a un peu moins d’un an, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas encore entendu parler de plans pour un suivi de troisième génération. Avec l’arrivée d’Android 11, nous arrivons au bout du chemin pour le Razr 4G d’origine, il sera donc intéressant de voir si Moto a l’intention de maintenir ses efforts de pliage en vie avec tout nouveau matériel à l’avenir.