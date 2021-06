Motorola pourrait bientôt lancer une variante 5G du Moto G Stylus (2021)

Le Moto G Stylus (2021), qui a été lancé en janvier de cette année, est l’un des meilleurs téléphones Android de la gamme Moto G actuelle de Motorola. Une nouvelle fuite suggère que Motorola se prépare à lancer une nouvelle version du Moto G Stylus avec une connectivité 5G et un design légèrement modifié.

Motorola vend déjà deux téléphones 5G économiques aux États-Unis : un 5G et un 5G Ace. Il est probable que le prochain Moto G Stylus 5G se positionnera sous les deux téléphones de la série One en tant qu’offre 5G la plus abordable de la société. Selon Nils Ahrensmeier de TechnikNews, le prochain Moto G Stylus 5G sera vendu uniquement aux États-Unis

Motorola Moto g Stylus 5G (États-Unis uniquement), c’est celui de @OnLeaks sorti en janvier et tout le monde était confus. A un stockage décent (256 Go) pic.twitter.com/LCaZ15vtwM – Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) 30 mai 2021

Les rendus divulgués suggèrent que le Moto G Stylus 5G aura un design assez similaire à la version 4G uniquement. Il comprendra une découpe perforée dans le coin supérieur gauche de l’écran et une bosse de caméra de type Moto G100 à l’arrière, abritant un total de quatre capteurs.

Malheureusement, la fuite ne révèle pas grand-chose sur les spécifications de l’appareil. Pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est que le téléphone sera livré avec jusqu’à 256 Go de stockage intégré. Étant donné que la version 4G du Moto G Stylus (2021) est alimentée par le processeur Snapdragon 678 de Qualcomm, le modèle 5G pourrait comporter le même chipset Snapdragon 750G que les téléphones 5G de la série One de la société.

