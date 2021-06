Motorola pourrait faire revivre un téléphone Android robuste «classique»

TL;DR

Une fuite laisse entendre que Motorola pourrait ressusciter son téléphone robuste Defy avec une version moderne. Il aurait des spécifications modestes, mais un boîtier robuste qui pourrait survivre à l’eau et aux chutes abruptes. Il n’y a pas de mot sur les prix ou la disponibilité.

Le retour de Motorola sur le marché des téléphones robustes pourrait miser sur un nom familier. Leaker Evan Blass a partagé des images et des spécifications de ce qui serait une nouvelle version du Defy – un modèle que Motorola a présenté en 2010 en tant que premier téléphone Android résistant à l’eau.

Le nouveau Motorola Defy aurait un design beaucoup plus contemporain, comprenant trois caméras arrière et une caméra selfie nichée dans une encoche en forme de larme. Cependant, ce serait décidément plus difficile que votre téléphone typique. En plus de la résistance à la poussière et à l’eau IP68 (ce n’est plus si rare), il aurait un corps très résistant aux chocs qui pourrait survivre à des chutes de six pieds sur l’acier grâce à sa carte «structurellement renforcée». Vous obtiendrez même un cordon pour réduire les risques de chute.

Ce Defy serait autrement un téléphone Motorola contemporain, c’est-à-dire des spécifications modestes avec quelques points lumineux. Vous devrez vivre avec un écran 720p de 6,5 pouces, une puce Snapdragon 662, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Cependant, vous obtiendriez une batterie importante de 5 000 mAh et cet écran inclurait Gorilla Glass Victus et un support pour les doigts mouillés. Une caméra principale 48MP, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP seraient assis à l’arrière, tandis qu’une caméra selfie 8MP serait assise à l’avant.

On ne sait pas quand Motorola présentera le nouveau Defy ou combien cela coûterait. L’abondance de coups de presse dans la fuite suggère que l’entreprise est relativement proche, cependant, et les spécifications suggèrent un prix raisonnable. Qu’il s’accroche ou non est une autre affaire. Beaucoup de choses ont changé sur le marché des téléphones Android depuis le premier Defy, et Motorola n’est plus le géant qu’il était autrefois.