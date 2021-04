Motorola présente les nouveaux Moto G60 et Moto G40 Fusion avec écran 120 Hz et batterie 6 000 mAh | La technologie

Motorola a annoncé deux nouveaux ajouts à son catalogue dont les caractéristiques presque identiques pointent vers le milieu de gamme et avec des prix inférieurs à 200 euros. Ce sont les nouveaux Moto G40 Fusion et G60.

Le fabricant de mobiles, Motorola, lance une nouvelle nomenclature et avec elle deux nouveaux terminaux de milieu de gamme arrivent à l’entreprise. Les Moto G40 Fusion et Moto G60 ont été divulguées quelques semaines avant leur introduction aujourd’hui sur le marché indien.

Ce sont deux modèles presque identiques qui partagent un processeur, un écran, une batterie et la plupart de leurs appareils photo, mais ils diffèrent juste assez pour être vendus à des prix différents et ainsi toucher plus de consommateurs. Le Moto G60 est le plus complet des deux avec un capteur photographique principal de 108 Mpx.

Au contraire, le G40 Fusion se retrouve avec une caméra arrière principale de 64 Mpx et diverses combinaisons de stockage et de RAM. Ce sont principalement leurs différences pour deux mobiles qui sont comme deux gouttes d’eau. Voyons quels aspects ils partagent.

Moto G40 FusionMoto G60DisplayIPS 6,8 pouces | Full HD + (1 080 x 2460 px) | 396 dpi IPS 6,8 pouces | Full HD + (1 080 x 2460 px) | 396 dpi Dimensions 169,6 x 75,9 x 9,7 mm | 225 grammes 169,6 x 75,9 x 9,8 mm | 225 grammesProcesseurQualcomm Snapdragon 732GQualcomm Snapdragon 732GRAM et stockage4 ou 6 Go | 64 ou 128 Go (jusqu’à 1 To avec microSD) 4 Go | 128 Go (jusqu’à 1 To avec microSD) Caméras arrière64 Mpx (f / 1.7, 1.14 µm) | Grand angle et macro 8 Mpx (f / 2,2, 1,12 µm) 118º | Profondeur 2 Mpx (f / 2,4, 1,75 µm) 108 Mpx (f / 1,7) | Grand angle et macro 8 Mpx (f / 2,2 et 118º) | Profondeur 2 Mpx (f / 2,4) Appareil photo avant 20 Mpx (f / 2,2) 34 Mpx (f / 2,2) Batterie6 000 mAh | Charge rapide 4,06 000 mAh | Système d’exploitation Quick Charge 4.0Android 11 avec My UXAndroid 11 avec My UXConnectivityWiFi AC | Bluetooth 5.0 | NFC WiFi AC | Bluetooth 5.0 | Prix ​​NFC Entre 155 et 177 euros199 euros

Le design est presque identique sur les deux avec un boîtier brillant mené par le support de la caméra dans l’un des coins. Au centre, près des caméras se trouve le capteur d’empreintes digitales capacitif. L’entreprise s’assure que sa conception est étanche. Pendant ce temps, nous avons un écran de 6,8 pouces qui intègre la caméra frontale dans un trou.

Le panneau est IPS avec une résolution FullHD + (1080 x 2460 px), mais sa principale qualité est la Taux de rafraîchissement de 120 Hz qui offre à l’utilisateur une plus grande fluidité à certains moments comme lors de la lecture de jeux vidéo. Gardez à l’esprit que cette qualité peut consommer la batterie plus rapidement, c’est pourquoi Motorola a opté pour 6 000 mAh.

Ce composant est responsable des deux mobiles pesant plus de 200 grammes. Avec cette batterie, ils devraient offrir une autonomie de plus de trois jours, même si tout dépend de l’utilisation qui est donnée à l’appareil. Cependant, pour le recharger, il faut un système de charge puissant, le Motorola Quick Charge 4.0. avec 20 watts.

À l’intérieur, le processeur est le Qualcomm Snapdragon 723G. Comme nous l’avons déjà dit, nous trouvons ici l’une des principales différences. Le Moto G60 ne propose que 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le G40 Fusion nous permet de choisir entre 4 ou 6 Go et 64 ou 128 Go. Les deux offrent la possibilité d’étendre l’espace à un TB avec une carte microSD.

Dans le cas des caméras, la différence ne concerne que les deux capteurs principaux. Le G40 Fusion a un Capteur 64 Mpx (1,14 µm) avec technologie Quad Pixel et ouverture f / 1,7. Alors que le G60 équipe un Capteur 108 Mpx (2,1 µm), également avec la technologie Quad Pixel et une ouverture f / 1,9. Derrière eux, nous avons une deuxième caméra Grand angle 8MP avec ouverture f / 2,2 et champ de vision de 118 degrés, qui peut également prendre des photos macro, et un troisième caméra de profondeur avec 2 Mpx. À l’avant, les caméras mesurent respectivement 16 et 32 ​​Mpx avec une ouverture de 2,2.

Pour le moment, les deux téléphones n’ont été présentés qu’en Inde et il n’y a pas de date de lancement sur le reste des marchés. Mais ses prix dans ce pays peuvent nous donner une idée du pari de l’entreprise dans le secteur mobile de milieu de gamme:

Moto G40 Fusion (4 + 64 Go): 13 999 roupies, soit environ 155 euros à changer. Moto G40 Fusion (6 + 128 Go): 15 999 roupies, soit environ 177 euros à changer. Moto G60 (6 + 128 Go): 17 999 roupies, soit environ 199 euros à changer.