Motorola Razr 3 pliable pour présenter de nouvelles spécifications puissantes

Samsung domine actuellement le marché du pliable avec le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3. Mais Samsung est sur le point de faire face à une concurrence accrue dans le paysage pliable, alors que de plus en plus de fabricants de téléphones chinois se préparent à lancer le leur. Nous avons vu deux nouveaux rivaux du Fold 3 ces derniers mois : l’Oppo Find N et le Honor Magic V. Mais le Flip 3 est également sur le point d’avoir un nouveau rival si les dernières rumeurs sur le Motorola Razr 3 sont exactes. Et le Motorola Razr 3 pourrait enfin présenter les spécifications phares que nous avons toujours voulues des pliables de l’entreprise.

Le premier Lenovo filp pliable était un flop

Lenovo a relancé la gamme Razr début 2020 avec son Motorola Razr pliable. Il a suivi avec la version 5G quelques mois plus tard. C’est pourquoi le prochain modèle s’appellera apparemment le Motorola Razr 3. Les fans de la série originale Razr étaient enthousiasmés par la perspective. Mais dès que cette nostalgie s’est dissipée, il est devenu évident que le Razr n’allait pas être une menace majeure pour Samsung.

Cela n’a pas aidé que le Flip de première génération de Samsung soit déjà un bien meilleur combiné que le Fold d’origine. Comparé au Motorola Razr, il présentait de meilleures spécifications. Il offrait également une plus grande durabilité.

Lenovo a ensuite mis à niveau le Motorola Razr en publiant une version 5G avec un meilleur système sur puce. Mais le téléphone comportait toujours un processeur de milieu de gamme dans le Snapdragon 765.

Lenovo est retourné à la planche à dessin, et la troisième fois pourrait être le charme. Le nouveau Razr pliable présentera des spécifications nettement plus élevées que ses prédécesseurs. Quelques ajustements de conception pourraient également être nécessaires pour le modèle Razr de nouvelle génération.

Les spécifications du Motorola Razr 3

Selon XDA, le Motorola Razr 3 comportera le tout nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm qui alimentera plusieurs produits phares Android 2022. La série Galaxy S22 utilisera également le même SoC.

Le nouveau Lenovo pliable comportera 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. Les autres spécifications incluent la connectivité 5G, UWB et NFC.

En ce qui concerne les appareils photo, le Motorola Razr 3 serait doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels et d’une caméra selfie de 32 mégapixels. Ce dernier pourrait être du type à perforation, car le Razr 3 pourrait ne pas comporter d’encoche.

En parlant de l’écran pliable, la fuite indique que le Motorola Razr 3 comportera un écran phare. Nous envisageons un panneau OLED pliable avec une résolution de 2400 x 1800 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce genre de spécifications rendra certainement le Motorola Razr 3 beaucoup plus excitant que ses prédécesseurs. Espérons que le prix de départ sera tout aussi excitant. Après tout, le Flip 3 coûte autant que l’iPhone 13 Pro, 999 $.

Le rapport indique que Lenovo lancera le nouveau pliable à l’échelle mondiale. Cela signifie la Chine, l’Europe et les États-Unis. Cependant, aucune date de sortie réelle n’a été divulguée.