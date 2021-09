Motorola Space Charging peut charger 4 appareils à la fois

in

TL;DR

Motorola a démontré son approche améliorée de la recharge sans fil. La solution Space Charging de la société offre la possibilité de charger quatre appareils à la fois. La technologie améliorée permet également aux utilisateurs de charger des appareils jusqu’à trois mètres de distance.

Xiaomi a été la première grande marque à faire la démonstration de la technologie de recharge par air, en présentant sa solution Mi Air Charge plus tôt cette année qui permet aux utilisateurs de recharger leurs appareils par voie aérienne. Motorola a rapidement suivi avec une brève démonstration de sa propre technologie, mais la société est de retour aujourd’hui avec plus de détails et une vidéo.

Motorola a consulté son compte Weibo pour publier plus de détails sur sa technologie dite de charge spatiale. Au moment de sa première révélation, la société a montré la capacité de charger simultanément quelques appareils sur un rayon d’un mètre. Mais il semble que Motorola ait amélioré les choses à cet égard.

La société affirme que sa technologie Space Charging permet désormais de charger jusqu’à quatre appareils à la fois à une distance allant jusqu’à trois mètres. La solution offre également une zone de couverture de 100 degrés, affirme Motorola. Regardez la vidéo officielle ci-dessous pour une démonstration de la technologie mise à jour.

Motorola note également que la station de recharge aérienne dispose de 1 600 antennes, peut traverser du papier et d’autres obstacles et est capable de suspendre la recharge dans une zone spécifique lorsqu’un corps humain est détecté.

Il ne semble pas y avoir de mot officiel sur les vitesses de charge maximales, bien que le pronostiqueur en série Digital Chat Station indique qu’il atteint des vitesses de 5 W. C’est très lent à l’ère des batteries de 4 000 mAh et 5 000 mAh, vous devez donc toujours garder le chargeur filaire traditionnel à portée de main si vous avez besoin d’un coup de pouce rapide.

Néanmoins, la vitesse lente est logique si le téléphone doit être constamment chargé de cette manière, un peu comme certaines personnes laissent leur téléphone sur un chargeur sans fil pendant la journée. Une charge maximale de 5 W ne devrait pas non plus être un problème pour les autres accessoires, comme les écouteurs Bluetooth ou les montres connectées.

