Motorola VerveBuds 250 : écouteurs sans fil compatibles avec Alexa, Siri et Assistant

Avec une qualité sonore supérieure, ils offrent une autonomie allant jusqu’à 18 heures et résistent aux éclaboussures et à la transpiration.

Motorola continue d’élargir son catalogue d’écouteurs True Wireless avec les nouveaux VerveBuds 250, distribués par EDCO Eindhoven BV. Pour un prix très compétitif, ils offrent une qualité sonore supérieure, une compatibilité avec les principaux assistants vocaux et une autonomie allant jusqu’à 18 heures, entre autres caractéristiques . Ils ont été conçus pour offrir le meilleur équilibre possible entre une excellente qualité sonore et une batterie très résistante, tout en restant dans une gamme de prix abordable pour l’utilisateur moyen.

Bluetooth 5.0

Ils disposent de la technologie Bluetooth 5.0, qui leur permet de se synchroniser avec tous types d’appareils (smartphones, ordinateurs, tablettes) et de s’adapter à toutes les situations au quotidien sans avoir besoin de câbles. L’une des vertus de cette version 5.0 est qu’elle permet à chaque écouteur d’être connecté indépendamment à l’appareil que nous utilisons, ce qui améliore encore la stabilité et la qualité sonore.

6 + 12 heures

Sa propre autonomie offre 6 heures d’utilisation ininterrompue, extensible jusqu’à 18 heures grâce à l’étui de recharge sans fil inclus. De plus, ils sont certifiés IPX5, ce qui garantit une grande résistance à l’eau et à la sueur et permet une utilisation en toute sécurité lors de toutes sortes d’activités.

Assistants tactiles et virtuels

Les Motorola VerveBuds 250 comprennent une interface tactile et un microphone intégré, grâce auxquels il est possible de passer des appels téléphoniques mains libres et un son cristallin. En plus d’utiliser les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant. L’interaction avec Alexa se fait via l’application Hubble Connect pour Verve Life, qui permet également d’accéder à des fonctions supplémentaires, notamment la localisation de l’appareil en cas de perte. Ils sont également dotés d’une détection optique intra-auriculaire, grâce à laquelle la musique est automatiquement mise en pause lorsqu’un casque est retiré et est rejoué lorsqu’il est remis sur l’oreille.

Disponibilité et prix

Les écouteurs sans fil Motorola VerveBuds 250 sont désormais disponibles en cinq couleurs différentes : blanc, noir, bleu, rouge et turquoise. La boîte comprend les écouteurs, l’étui de chargement sans fil, un ensemble de six coussinets d’oreille et un câble de chargement USB. Son prix conseillé est de 59,99 euros.

www.edco.nl