Motorola veut apporter la puissance sans fil en direct aux smartphones

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Motorola prévoit d’ajouter la puissance sans fil en direct à ses smartphones avec l’aide de GuRu. Vous pouvez charger votre téléphone à des «mètres» de distance. Les deux n’ont pas dit quand les premiers téléphones seront prêts.

Xiaomi n’est pas la seule entreprise à espérer faire de la recharge en direct une réalité pratique. Motorola s’associe à GuRu pour ajouter une véritable puissance sans fil à ses smartphones, ce qui en fait l’une des premières marques de téléphones à adopter cette technologie.

Les futurs appareils utiliseraient la technologie RF Lensing de GuRu pour fournir une alimentation sans fil à un niveau «watts-sur-mètres». Votre téléphone pourrait se recharger à plusieurs mètres d’une station de base, en d’autres termes. On ne sait pas exactement comment le système de GuRu va changer, mais Motorola pose des exigences «rigoureuses» en matière d’efficacité, de qualité et de sécurité.

Il n’y avait aucune mention de délai pour les téléphones Motorola dotés d’une alimentation sans fil en direct, bien que le calendrier suggère que vous ne les verrez pas arriver en 2021.

La puissance entièrement sans fil a actuellement son lot de compromis. Le système de Xiaomi culmine à 5W, par exemple, vous n’obtiendrez donc pas une charge rapide. Il est également prudent de supposer que le système sera coûteux par rapport aux chargeurs sans fil Qi, et il y a de fortes chances qu’il ne soit disponible que séparément.

Même ainsi, la décision de Motorola pourrait rapprocher la puissance sans fil du grand public. Allez-vous voir des téléphones sans port peu de temps après? Probablement pas – il pourrait s’écouler un certain temps avant que le chargement en direct ne soit puissant, peu coûteux et suffisamment fiable pour abandonner les cordons et les pads. Pourtant, le concept d’un téléphone sans port ne sera pas aussi exagéré que vous pourriez le penser.