Motorola veut apporter la recharge sans fil à distance à ses téléphones avec un nouveau partenariat

Oubliez le chargement sans fil et les chargeurs sans fil, l’avenir est de charger vos appareils à distance. Vous seriez assis à côté d’un hub de chargement sans fil et votre téléphone se chargerait passivement sans que vous ayez vraiment besoin de faire grand chose. Du moins, c’est ce que pense Motorola. La société s’est associée à GuRu Wireless, Inc., un chef de file mondial dans le domaine des solutions d’alimentation personnalisables en direct, pour apporter la recharge sans fil en direct à ses futurs smartphones.

Dan Dery, vice-président des produits chez Motorola, a fait le commentaire suivant:

Chez Motorola, nous travaillons constamment pour apporter des innovations sur le marché qui peuvent améliorer la vie de nos consommateurs. Avec cette solution, nous donnerons un aperçu de la liberté et de la flexibilité dont les utilisateurs peuvent profiter avec une technologie d’alimentation sans fil révolutionnaire. Avec GuRu, nous imaginons une nouvelle génération d’appareils alimentés sans fil.

La recharge d’air sans fil n’est pas une nouveauté. Les entreprises le vantent depuis la fin des années 2010, dans l’espoir d’un monde dans lequel charger votre appareil ressemble beaucoup à l’utilisation du WiFi et que les fils sont considérés comme une niche comme Ethernet. Xiaomi a même lancé ses premiers chargeurs d’air. Contrairement au WiFi, cependant, charger votre téléphone à distance pose un nouvel ensemble de problèmes.

Comme l’a noté le Washington Post dans un article sur l’aspect pratique de la recharge en direct:

Les entreprises qui souhaitent déployer de tels hubs de recharge en direct sont confrontées à plusieurs défis, dont le plus important est la physique. Plus une source d’alimentation directe est éloignée, plus l’efficacité de charge est faible. Ainsi, même si votre téléphone reçoit de l’énergie à distance, il se peut que ce ne soit pas une quantité significative.

Pourtant, il n’y a pas de mal à essayer. Les entreprises ont innové dans la recharge sans fil classique, parvenant à atteindre des vitesses qui correspondent ou même surpassent la charge rapide filaire. La charge sans fil en direct peut être un coup de lune, mais atterrir parmi les étoiles ne serait pas si mal non plus.

