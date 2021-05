Motorola veut que ses téléphones se rechargent sans fil de l’autre côté de la pièce – .

La charge sans fil est une fonctionnalité à laquelle nous nous attendons et que nous tenons pour acquise sur les smartphones, en particulier les plus chers. La technologie nécessite toujours des tapis ou des dispositifs de charge personnalisés pour recharger les appareils qui ne sont pas branchés sur un port USB-C ou Lightning, mais le chargement sans fil reste le moyen le plus pratique de recharger votre batterie.

L’avenir de la charge sans fil est encore plus prometteur, plusieurs entreprises travaillant déjà sur une technologie de charge sans fil longue distance qui permettrait aux appareils de se recharger de l’autre côté de la pièce pendant que vous les utilisez. En cas de succès, la charge sans fil longue distance peut garantir que la batterie d’un téléphone est toujours rechargée. Motorola est l’une des entreprises intéressées par la recharge sans fil en direct et vient de s’associer à GuRu pour apporter la technologie aux futurs téléphones.

Plus tôt cette année, Motorola a présenté une recharge sans fil longue distance qui fonctionne à 40 pouces de la station de charge. À peu près au même moment, Oppo a fait une démonstration de sa technologie de chargement sans fil qui fonctionne jusqu’à 4 pouces. Et Xiaomi a dévoilé sa technologie Mi Air Charge qui fonctionne dans toute la pièce mais a besoin d’un appareil plutôt encombrant dans la pièce pour transmettre des ondes aux appareils compatibles.

La technologie de chargement sans fil GuRu over-the-air offrirait une solution plus élégante. La technologie GuRu fonctionne sur des ondes millimétriques (mmWave), la même fréquence radio utilisée pour les transferts de données 5G rapides. ZDNet explique que mmWave et des algorithmes intelligents ont permis à GuRu de miniaturiser ses émetteurs et ses récepteurs.

Le Gu (Generator Unit) est un petit appareil qui peut être dissimulé dans des luminaires suspendus ou des lampadaires. L’émetteur Gu envoie mmWaves au Ru (Receiver Unit), qui est une puce qui peut être installée dans un smartphone.

Le Gu peut garder une trace de divers récepteurs dans la pièce simultanément à des distances supérieures à 9 mètres. Il est également important que le Gu puisse adapter la production d’énergie en fonction de la puissance du récepteur Ru, ce qui signifie qu’un seul générateur serait capable de recharger n’importe quoi, des écouteurs aux ordinateurs portables, à condition que ces appareils aient des puces Ru intégrées. Les algorithmes permettraient à plusieurs appareils de tirer de l’énergie du Gu et l’émetteur couperait l’alimentation lorsqu’une personne, un animal de compagnie ou un objet se trouvait sur le chemin.

La technologie GuRu fonctionnerait sans trop de tracas réglementaires, et c’est parce qu’elle est conforme aux bandes industrielles, scientifiques et médicales (ISM) – 24,0-24,25 GHz. Selon ZDNet, GuRu prévoit d’achever les approbations réglementaires américaines d’ici la fin de l’année. D’autres régions suivront.

Si elle est largement adoptée, la technologie en direct GuRu pourrait faire oublier les soucis de charge de la batterie, car les puces Ru pourraient équiper plusieurs appareils et les chargeurs Gu pourraient être placés dans toutes sortes d’endroits, des maisons personnelles aux lieux publics et aux voitures. Mais il faudra peut-être des années pour qu’une technologie de recharge sans fil en direct devienne la norme.

Aussi excitant que puisse paraître le partenariat Motorola-GuRu, on ne sait pas quels futurs appareils Motorola en profiteront ou combien coûtera un kit de chargement GuRu pour la maison.

