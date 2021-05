Motown célèbre le 50e anniversaire de “ What’s Going On ” de Marvin Gaye

Pour honorer le 50e anniversaire de Marvin Gaye album mémorable et historique, What’s Going On, Motown / UMe introduisent une charge de sorties qui à la fois rendent hommage et ré-imaginent l’essence de l’impact historique de Gaye.

Représentant les jeunes générations, virtuose du R&B émouvant Jac Ross a libéré une couverture de “What’s Going On”. Ross s’est rapidement fait connaître sur la scène R&B avec son single «It’s OK To Be Black» et a construit un buzz autour de son live show électrique et de sa capacité à se connecter aux auditeurs à travers ses chansons. Fortement influencée par Gaye et s’efforçant de transmettre les messages de lutte, de persévérance et de changement culturel, la pochette de Ross honore et préserve l’atmosphère originale de la piste tout en imprégnant le poids et l’émotion du climat social d’aujourd’hui.

L’une des personnes les plus influentes et les plus réussies du hip-hop au cours des dernières décennies, Young Guru, a annoncé son “Qu’est-ce qui se passe” remix à paraître en juin. Ingénieur lauréat d’un Grammy pour Everything Is Love de The Carters, Young Guru a travaillé en étroite collaboration avec des artistes qui définissent le genre. Avec What’s Going On comme une influence motrice pour lui-même ainsi que pour les nombreux artistes avec lesquels il a travaillé, Guru développe une interprétation du morceau imprégnée des genres, des grooves et des sons que le travail de Gaye continuerait à inspirer.

«Mon objectif était de fusionner les mondes d’où je viens», dit Guru. «Ce disque a affecté mon père à sa sortie, mais je veux aussi qu’il affecte mon fils en ce moment avec ce remix. Et pour moi, c’est la chose la plus importante, montrer de la vénération, mais aussi montrer à quel point c’est toujours efficace aujourd’hui et comment cela se passe toujours avec le temps aujourd’hui.

Ailleurs, plasticienne et éducatrice Dreph a dévoilé une peinture murale à Brixton qui rend hommage à Gaye et au soulèvement de Brixton en 1981.

«La chose à propos de la peinture dans la rue est que vous devez réfléchir à la façon dont elle sera vue», dit Dreph. «Il y a un élément de« Ce qui se passe »où Marvin Gaye évoque la brutalité policière. Cette image particulière contient des policiers et se trouve en face d’un poste de police, il y a donc déjà un contexte.

«Brixton a toujours été un endroit plein de culture et tellement réel. Les gens viendront vers vous et vous diront ce qu’ils en pensent. Et j’adore ça, il y a une énergie.

Aditionellement, CNN a récemment diffusé son émission spéciale What’s Going On: l’hymne de Marvin Gaye pour les âges (diffusé pour la première fois le 9 mai 2021), animé par Don Lemon. Le programme comprenait des interviews d’artistes inspirés par le chef-d’œuvre de Gaye, notamment Stevie Wonder, Smokey Robinson, Maxwell, Sheila E., Spike Lee, Lee Daniels et l’artiste Devon Gilfillian de Capitol Records, dont la dernière sortie est une reprise de l’album complet What’s Going On.

Achetez ou diffusez en streaming l’édition numérique de luxe de Marvin Gaye de What’s Going On.