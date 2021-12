Motown et politique : de la danse à la marche dans la rue

Toutes les décennies sont une période de changement, mais certaines changent plus que d’autres. L’apogée de la Motown est arrivée dans les années 60, alors que même cette maison de disques, l’œil sur le bilan, aurait été obligé de reconnaître les transitions en cours dans une société obsédée par la jeunesse. La révolution de la jeunesse des années 60 était d’une importance vitale, et si vous essayiez de vendre de la musique aux enfants, vous deviez en être conscient ou être totalement carré. Motown et la politique ont mis du temps à se reconnaître, mais quand ils l’ont fait, les résultats ont été explosifs.

Alors qu’aucune maison de disques n’a travaillé plus dur pour réussir que Motown – une histoire politique en soi – le patron de la société Berry Gordy savait que la musique du label devait au moins partiellement représenter la jeune idée tout aussi vivement qu’elle produisait de grands grooves. Après tout, sa devise, au moins pendant un certain temps, était « The Sound Of Young America ». À cette fin, cette maison de disques, associée presque uniquement à la danse et au plaisir, a mis l’accent sur la musique à message et une certaine forme de politique. Mais il a marché prudemment, passant une grande partie des années 60 à exposer ses tendances radicales dans un environnement commercial.

Prenez « Dancing In The Street », par exemple. Depuis longtemps déclaré un hymne de rébellion et de protestation de rue, il y avait peu de signes de Martha et les Vandella transmettre ce message lorsque les enfants dansaient le jerk et le block en 1964. Pourtant, le temps et une association avec une époque particulière peuvent rendre de tels liens apparents, et une chanson peut prendre un sens au-delà de celui que son auteur avait initialement prévu. Alors que Motown et la politique commençaient à se disputer, les chansons de protestation de Motown n’avaient pas toujours besoin d’être explicites – mais parfois elles l’étaient.

Affronter les problèmes de front

Il y avait de quoi protester dans l’Amérique des années 60. Ségrégation, guerre du Vietnam, violences policières, manque d’égalité des chances, etc. Le Vietnam a certainement tenté Motown dans de nombreuses chansons sur la disparition de votre homme envoyé loin par le projet, comme Les Suprêmes‘ « You’re Gone (But Always In My Heart) » (1967) et « Jimmy Mack » de Martha & The Vandellas (1967). Le premier exemple ne mentionne pas le sacrifice ultime, mais sa tonalité funèbre le suggère. La seconde est d’être tenté de s’égarer alors que votre véritable amour est ailleurs – un ailleurs qui n’est pas spécifié, mais écoutez ce rythme de marche : vous pouvez deviner où se trouve M. Missing.

Mais Motown a également affronté de front le problème du Vietnam : « Greetings (This Is Uncle Sam) » des Valadiers (1961), et « War » et « Stop The War Now » d’Edwin Starr (tous deux en 1970) l’ont clairement expliqué, bien que le les artistes ont adopté une approche très différente pendant 10 ans. Le bilan des Valadier était triste, avec une conversation plaisante; Les chansons de Starr étaient dures, funky et furieuses. Un exemple plus doux de la façon dont Motown et la politique se sont fusionnés autour du Vietnam est venu avec l’aimable autorisation du glorieux smash des Supremes de 1970 « Stoned Love », qui parlait de mettre fin à la guerre entre les nations grâce à la compréhension et à l’amour. Bien plus sombre – et horriblement réel – « The Victors » de Tom Clay (1971) était un appel nominal de soldats perdus et de leurs (effroyablement jeunes) âges, relu sobrement sur une version sombre de « The Last Post ».

Le disque de Clay était un single. Sans surprise, cela n’a pas été cartographié. Sa face B, « Ce dont le monde a besoin maintenant, c’est de l’amour », le trouve interrogeant un enfant sur divers maux sociaux sur une version du Bacharach-David chanson dans le titre, et recevoir des réponses innocentes. Ensuite, une bande-son de reportages sur divers atrocités brutales aux États-Unis, y compris l’assassinat du président Kennedy, prend le relais alors que la musique change en « Abraham, Martin, And John ». Cette chanson, écrite par Dick Holler et un succès pour Dion dans sa période folk, a marqué un point clé dans la carrière de Marvin Gaye: sa reprise de 1969 a ouvert une direction positive pour le chanteur. Il avait déjà tout essayé, des airs de spectacle aux ceintures R&B, et était surtout connu comme un homme d’amour à travers ses disques de la fin des années 60 avec Tammi Terrell. Mais il cherchait maintenant un style musical qui reflète son inquiétude face à l’état du monde.

Nous sommes trop nombreux à mourir

Dans les deux ans, Marvin sortirait Ce qui se passe, considéré par beaucoup comme l’album ultime de protestation soul. Cependant, il semblait que le public de Gaye, plus habitué à lui en tant que chanteur romantique, n’était disposé à accepter autant de matériel de protestation de sa part : son single explicitement politique de 1972 « You’re The Man » n’a pas eu le même impact, et le chanteur est revenu à l’intimité en 1974 avec Allons-y, un album qui s’est initialement mieux vendu que What’s Going On. Marvin a peut-être été le fer de lance de la relation entre la Motown et la politique au sens large, mais son travail ultérieur le verra se tourner vers la politique personnelle, avec Ici, mon cher et Dans notre vie prouvant des examens d’une honnêteté sans faille de son état d’esprit.

D’autres talents de Tamla ont fait une transition vers des succès politiques à partir de paroles d’amour et vice-versa avec une relative facilité. les tentations en étaient un exemple, avec une série de chansons qui ont vu la Motown et la politique se heurter à des problèmes aussi variés que l’évasion alimentée par la drogue (« Psychedelic Shack », 1970), le chaos mondial (« Ball Of Confusion », 1970) et l’éclatement de la famille ( « Papa Was A Rollin’ Stone », 1973) à travers des chansons écrites par Norman Whitfield et Barrett Strong. « Message From A Black Man » (1969) était encore plus direct, même s’il est à noter que Motown ne l’a pas sorti en single, mais a plutôt publié une version de The Spinners, un acte qui n’était pas une priorité absolue pour le label. « Law Of the Land », une autre chanson de protestation, a pris un chemin similaire : la version de The Temptations n’a pas été publiée en tant que single américain ; au lieu de cela, The Undisputed Truth a tracé avec elle. (Les Temptations se sont plaints qu’ils n’étaient pas vraiment dans ce matériel, se considérant comme des livreurs de paroles d’amour, et étaient heureux de revenir vers eux sur « Just My Imagination » de 1971. « Papa Was A Rollin’ Stone » a causé une consternation particulière, avec certains membres du groupe s’inquiétant que leurs familles pourraient s’offusquer.)

Les chansons sur les difficultés domestiques étaient un thème récurrent dans la Motown à partir de 1968. « Does Your Mama Know About Me » de Bobby Taylor et des Vancouvers avait toutes les caractéristiques d’une chanson d’amour, sauf que les paroles demandaient si une relation traversant les divisions raciales serait acceptée – et Taylor, la chanson suggérée, avait été brûlé comme ça avant. Il était logique que The Vancouvers l’ait joué et l’ait écrit : c’était un groupe d’origines culturelles diverses. Même Diana Ross Et les Supremes n’étaient pas à l’abri de chanter sur des problèmes familiaux controversés, avec « Love Child » couvrant la maternité célibataire. Il a été délibérément composé pour mettre au goût du jour le groupe vedette de Motown avec ’68.

Chansons dans la clé de la vie

À la fin des années 60, les artistes les plus aimables de la Motown étaient pratiquement obligés par l’évolution des temps d’aborder des sujets qu’ils auraient pu considérer comme trop difficiles à aborder. Même Gladys Knight And The Pips a chanté sur les gens qui se réunissaient dans le « train de l’amitié » de style gospel (1969). Junior Walker And The All Stars a enregistré deux versions de « Way Back Home » des Crusaders en 1971; la coupure vocale a déclaré que les Noirs étaient retenus, avant de se concentrer sur des aspects plus positifs de la vie dans le Sud.

Bien sûr, l’un des plus grands acteurs de la Motown sur la scène politique était Stevie Wonder, dont la carrière a pris un virage à gauche lorsqu’il a cherché à s’éloigner de la Motown à la fin des années 60. Le label n’était pas certain que cet ancien leader juvénile deviendrait un jour une star adulte, et Stevie n’était pas sûr que Motown allait lui donner la liberté artistique dont il rêvait maintenant. Heureusement pour nous tous, le problème a été résolu et Stevie a commencé à enregistrer en dehors du studio et des producteurs internes de Motown, tout en continuant à sortir sa musique sur le label avec lequel il avait grandi.

Il avait tout de suite des choses à dire sur l’état du monde, assurant que Motown et politique seraient inextricablement liés tout au long des années 70. Dès les années 1970, Where I’m Coming From, enregistré sous le régime habituel de la Motown, Stevie a écrit des paroles qui parlaient de l’état du monde (« Do Yourself A Favor » et « Sunshine In Their Eyes »). « Big Brother », dans les années 1972 Livre parlant; « Il est Misstra Know-It-All » et « Living For The City » sur Innervisions (1973); « Vous n’avez rien fait sur Première finale de la plénitude (1974); « Village Ghetto Land » et « Pastime Paradise » sur Chansons dans la clé de la vie (1976) – tous avaient un contenu politique explicite, et d’autres avaient un point de vue plus spirituel mais critique sur la façon dont le monde était organisé (ou désorganisé).

La combinaison de musique et d’activisme de Stevie a atteint son apogée lorsqu’il a jeté son énorme muscle artistique derrière la campagne pour reconnaître l’anniversaire du Dr Martin Luther King comme une fête nationale avec le joyeux single de 1980 « Joyeux anniversaire. » Rendant le public américain bien plus conscient de la campagne, la chanson s’est sans doute avérée être l’exemple le plus puissant de la relation entre la Motown et la politique, contribuant à donner à la campagne un élan qui a vu les vacances accordées chaque janvier à partir de 1986, après le plus grand pétition dans l’histoire des États-Unis. Stevie’s était l’une des six millions de signatures recueillies.

Les gens… tenez bon

Dans les années 70, Motown s’est rendu compte qu’une quête de racines avait lieu parmi les Afro-Américains. Alors que plusieurs chansons ont émergé qui reflétaient cela (parmi elles « Ungena Za Ulimwengu (Unite The World) », qui a été enregistrée par The Temptations et (encore) The Undisputed Truth, et a utilisé un titre swahili pour un autre des contes de Norman Whitfield sur la crise mondiale) , le label a également lancé l’empreinte du Black Forum, qui a encore renforcé la relation entre la Motown et la politique en se concentrant sur les enregistrements de paroles du poète Imami Amiri Baraka (C’est l’heure de la nation) et la militante et dirigeante des Black Panthers Elaine Brown, ainsi qu’en diffusant les bandes de les discours du Dr Martin Luther King qu’il a tenus. C’était une entreprise qui n’a duré que quatre ans, de 1970 à 1973, mais qui a prouvé que l’engagement politique de Motown ne venait pas seulement de ses actes à succès, mais de l’entreprise elle-même.

De retour dans les charts, cependant, l’évadé de Temptations, Eddie Kendricks, suivait les traces de Marvin Gaye lorsqu’il proposait « My People… Hold On », un puissant appel à l’unité noire sur des percussions africaines de poids. La chanson de Kendricks est issue de l’album People… Hold On (1972), qui dépeint le chanteur vêtu d’un nœud papillon et d’un smoking, tenant pourtant une lance alors qu’il était assis sur un siège fait de masques tribaux africains. Avec ses échos de la couverture controversée du premier album de Richard Pryor, l’image semblait contradictoire à première vue, mais le message était clair : vous êtes toujours de sang africain, peu importe qui vous êtes aujourd’hui. Ce qui est vrai, selon les conclusions des ethno-archéologues.

Ce sont des chansons qui continuent de résonner aujourd’hui. Tout ce que vous avez à faire est de regarder autour de vous pour vous demander, encore une fois, que se passe-t-il ? La relation entre Motown et la politique est profonde : des racines de l’humanité à la protestation contre les guerres, des combattants de la liberté aux prédicateurs acclamés, la compagnie savait qu’elle avait le devoir d’essayer d’aider à libérer le peuple – et pas seulement sur la piste de danse.

