Motown l’emporte sur Philly avec Thelma Houston

Au Royaume-Uni en 1977, Thelma Houstonla version de “Ne me laisse pas comme ça” a été enfermé dans une bataille de cartes avec l’interprétation originale par Harold Melvin et les Bluenotes. La version Melvin, sur Philadelphia International et avec le chant principal de Teddy Pendergrass, a atteint la première place et a atteint un sommet plus haut, atteignant le n ° 5; Le single de Thelma, sur Motown, devait se contenter d’un classement n ° 13 britannique.

Mais c’était très différent aux États-Unis, où l’enregistrement de Melvin n’a pas réussi du tout à figurer dans les charts R & B ou pop, laissant Houston comme le vainqueur sans conteste, et également lauréat d’un Grammy. Le 23 avril 1977, soit deux mois après son arrivée en tête du classement de la soul aux États-Unis, son interprétation de la chanson écrite par les géants compositeurs-producteurs de Philly Kenny Gamble et Leon Huff avec Cary Gilbert est passée au sommet du Billboard Hot 100. pour remporter le Grammy de la meilleure performance vocale R&B féminine.

Ce fut la meilleure heure de succès croisé pour le chanteur déjà très expérimenté de Leland, Mississippi. Elle avait fait ses débuts en 1969 avec l’élégant album Sunshower, écrit (à part une prise sur les pierres qui roulent«Jumpin ‘Jack Flash»), produit et arrangé par nul autre que Jimmy Webb.

Mais le LP ne s’est pas connecté à un grand nombre de ventes avec un public, et quand Houston a fait son premier hit-parade pop, sur ABC Dunhill, en 1970 avec une version de “Save The Country” de Laura Nyro, ce n’était qu’un succès modéré. . Ensuite, il a fallu encore quatre ans avant qu’elle n’apparaisse sur les listes R&B, maintenant sur Motown, mais encore une fois avec un vendeur modeste, “Vous avez fait du mal pendant si longtemps.”

Alors que Houston faisait son album Any Way You Like It pour Motown en 1976, son producteur, Tamla, le pilier Hal Davis, a entendu l’enregistrement de Melvin de «Don’t Leave Me This Way» lors d’une soirée. Avec une fièvre disco qui faisait rage, il demanda à son artiste d’enregistrer une interprétation qui reflétait la lente et sombre intro de l’original. Mais ensuite, cela a donné lieu à un traitement à quatre sur le sol qui a fonctionné aussi bien dans les clubs que sur la radio pop et R&B.

Lorsque le Los Angeles Times a demandé à Houston pourquoi elle pensait qu’elle avait dû attendre si longtemps pour son moment de gloire, elle a déclaré: «Je ne peux pas mettre le doigt sur quel était le problème. Je ne veux blâmer personne. Je sais seulement que j’ai fait de mon mieux.

Thelma n’a atteint qu’une fois de plus le Top 40 de la pop en Amérique, avec «Saturday Night Sunday Morning» de 1979. Mais elle a enregistré des morceaux impressionnants dans les années 1980, notamment le hit et dance floorfiller du R&B Top 20 1984 pour MCA, “You Used To Hold Me So Tight.” En 2019, Houston était à l’honneur parmi les artistes Motown de nombreuses époques réunis pour le Motown 60: A Grammy Celebration Spécial TV.

