Motown obtient une saveur allemande avec l’avant-première de l’album de luxe de Joy Denalane

Auteur-compositeur-interprète allemand basé sur le R&B Joie Denalane, l’une des premières signatures européennes de la nouvelle division internationale de Motown Records, a sorti son impressionnant nouveau single “The Show”. C’est l’une des nouvelles chansons ajoutées à l’édition de luxe de son deuxième album en anglais Let Yourself Be Loved, qui sortira le 3 septembre sur Lesedi/Motown.

L’artiste de la chanson déclare : « ‘ The Show ‘ parle de ce moment où les enfants se rendent compte : après tout, mes parents sont tout aussi douteux et imparfaits que moi. Lorsque les enfants deviennent adolescents, le statut de héros de leurs parents est remis en cause à juste titre. Je dis à mes enfants : veuillez me pardonner, que moi aussi je ne suis qu’une partie du spectacle, une partie du système – et en tant que telle faillible. La chanson vise à atténuer le choc de cette prise de conscience pour les enfants et à les aider à naviguer à travers les complexités de la vie. »

Let Yourself Be Loved est sorti pour la première fois sur Motown à l’été 2020, lorsqu’il a atteint la 5e place des charts allemands et a atteint plus de 10 millions de streams. Il comprenait le single “I Believe”, qui mettait en vedette BJ The Chicago Kid.

Markus Schneider, en passant en revue l’ensemble pour Rolling Stone Allemagne, a écrit avec admiration que Denalane “… ne fait pas que peaufiner sa pop précédente-[leaning] néo-soul, mais plonge tête baissée dans l’une des époques les plus importantes de la soul, quand des gens comme Marvin Gaye et Stevie Wonder, Curtis Mayfield et Aretha Franklin se sont réinventés en tant qu’auteurs.

L’édition de luxe représente ses débuts officiels au Royaume-Uni, dans laquelle “The Show” est l’une des cinq nouvelles chansons. La nouvelle version comprendra un somptueux coffret de 7 pouces avec huit disques vinyles. La production de l’album est du célèbre pianiste de jazz Roberto Di Gioia, qui a commencé sa carrière en jouant avec des grands comme Johnny Griffin, Art Farmer et Woody Shaw.

Let Yourself Be Loved est le cinquième album studio au total de Denalane, qui a fait ses débuts via Sony avec Mamani, qui se vendait de l’or en 2002. En 2006, le suivi Born & Raised a présenté des invités spéciaux Lupe Fiasco, Raekwon et Governor, et est allé au n ° 2 en Allemagne.

Les suivantes Maureen (2011) et Gleisdreieck (2017) ont fait le Top 10, ajoutant encore à sa réputation en tant que l’un des principaux artistes soul d’Allemagne. Récemment, Joy a interprété son morceau “Be Here In The Morning (Feat. CS Armstrong)” sur COULEURS.

Achetez ou diffusez “The Show”.