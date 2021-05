Motown publiera la bande originale de la série “ Small Axe ” de Steve McQueen

Le réalisateur estimé Steve McQueen s’est associé à Motown Records UK pour la bande originale officielle de sa célèbre série d’anthologies de cinq films. Petite hache, dont la sortie est prévue pour le Record Store Day, le samedi 12 juin.

La bande originale a été personnellement organisée et sélectionnée par McQueen, et comprendra la partition originale du compositeur primé Mica Levi.

«La musique fait partie intégrante de Small Axe, en particulier de Lovers Rock», a déclaré McQueen dans un communiqué.

“La sélection des chansons était certainement l’une des parties les plus amusantes de la création de la série d’anthologies, donc je suis vraiment excité par la sortie de la bande originale, en particulier les titres légendaires” Silly Games “et” To Be Young, Gifted And Black “interprétés par brillant Tiana Major9 et Michael Kiwanuka. »

Mica Levi: «Je suis fier et reconnaissant de faire partie de la musique utilisée dans le récit de Steve McQueen d’une histoire vraie trop inconnue. Cela montre que la protestation est un droit démocratique essentiel, elle peut changer la législation et créer de la visibilité et de l’égalité. »

La bande originale officielle de Small Axe rassemble une série de pistes originales, d’extraits de musique de film, de chansons de la série et de créations orales écrites par le célèbre poète Linton Kwesi Johnson et interprétées par lui-même aux côtés des membres de la distribution Sheyi Cole, Rochenda Sandall et Shaun Parkes .

Les morceaux exclusifs incluent l’interprétation par Michael Kiwanuka du classique de Nina Simone «To Be Young, Gifted And Black» et une reprise du classique «Silly Games» de Janet Kay par la chanteuse R&B et artiste américaine de Motown, Tiana Major9.

«’Silly Games de Janet Kay a joué un rôle important dans le changement d’une génération en faisant avancer la culture et en faisant du rêve de créer un art noir britannique intemporel une réalité», a déclaré Major9. «Voir les histoires basées sur la vie de mon peuple à l’échelle mondiale signifie beaucoup pour moi.»

L’original de “Silly Games” de Janet Kay figure également sur la bande originale aux côtés de “Got To Give It Up” de Marvin Gaye, «Pressure Drop» de Toots & The Maytals et «More Warning» de King Tubby, Augustus Pablo & The Aggrovators.

La bande originale officielle de Small Axe sera accompagnée d’une sortie vinyle en édition limitée avec la direction artistique du collectif créatif; Mabdulle, Tara Ung et Wwwesh Studio

Nominé dans un record de 15 catégories aux TV BAFTA Awards le 6 juin 2021, le Série d’anthologies Small Axe comprend cinq films originaux des Oscars, des BAFTA et du cinéaste lauréat d’un Golden Globe, Steve McQueen (Hunger, Shame, 12 Years A Slave, Widows). Se déroulant de la fin des années 60 au milieu des années 80, les films racontent chacun une histoire différente impliquant la communauté antillaise de Londres, dont la vie a été façonnée par leur propre volonté, malgré le racisme et la discrimination endémiques.

Small Axe est «une célébration de la joie, de la beauté, de l’amour, de l’amitié, de la famille, de la musique et même de la nourriture des Noirs; chacun, à sa manière, transmet des succès durement gagnés, apportant espoir et optimisme. »

La bande originale officielle de Small Axe sort le 12 juin et est disponible en précommande.

Bande originale officielle de The Small Axe

Mica Levi – Protestation

Toots & The Maytals – Chute de pression

Prince Far I – Jetez votre arme

Linton Kwesi Johnson – New Crass Massahkah

Sheyi Cole – Soulèvement

Marvin Gaye – Je dois y renoncer

Tiana Major9 – Jeux idiots

Rochenda Sandall – Dread Beat An ‘Blood

Mica Levi – Old Bailey

Michael Kiwanuka – Être jeune, doué et noir

L’imagination – si bien, si bien

Anglais junior – After Tonight

Mica Levi – En Dieu, vous devez avoir confiance

Shaun Parkes – Inglan est une chienne

Janet Kay – Jeux idiots (Lovers Rock Edit)

King Tubby, Augustus Pablo & The Aggrovators – Plus d’avertissement