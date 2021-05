Motown Queens font les comédies musicales

Quatre mois à peine après avoir présenté un album des chansons de leurs collaborateurs de Motown Holland-Dozier-Holland, les Supremes étaient de retour dans les magasins le 22 mai 1967. Cette fois, en contraste considérable, ils visitaient les comédies musicales.

Leur 11ème studio, leur dernier avant Diana Ross a reçu la facturation «nom au-dessus du titre», était The Supremes Sing Rodgers & Hart. Produit par Berry Gordy et Gil Askey, il a présenté une douzaine de reprises des airs de spectacle du célèbre duo d’écrivains de Richard Rodgers et Lorenz Hart.

Gordy avait depuis longtemps reconnu la capacité des Supremes à aller au-delà de leur base de fans R&B d’origine en Amérique centrale, et l’avait maximisée en faisant jouer le trio dans des clubs de souper pour un public blanc. Il a vu ce nouvel album comme la prochaine étape logique.

Certains fans de leurs récents singles à succès tels que “You Keep Me Hangin ‘On” et “Love Is Here And Now You’re Gone” ont peut-être trouvé incongru les reprises de “The Lady Is A Tramp” et “My Funny Valentine”. Mais les filles avaient dépassé le Hot 100 la semaine avant la sortie de l’album avec le distinctement orienté pop “L’événement.” Cela a peut-être été au détriment de certains de leurs adeptes de R&B, qui n’ont porté la chanson qu’au 12e rang de ce classement. Mais les Supremes devenaient pleinement familiers avec un public du milieu de la route.

La tracklist de l’album a été recueillie principalement à partir du recueil de chansons déjà consacré des années 1920 et 30 de Rodgers & Hart. Les sélections comprenaient «Blue Moon» de 1934, «My Romance» (de la comédie musicale Jumbo de 1935) et «Falling In Love With Love», de 1938 The Boys From Syracuse. Le LP était à l’origine conçu comme un double disque, pour lequel le groupe a enregistré 13 autres chansons, qui ont toutes émergé sur une version Complete Recordings de l’album en 2002.

Là où The Supremes Sing Holland-Dozier-Holland avait atteint la sixième place du palmarès des albums pop américains, Sing Rodgers & Hart a culminé à la 20e place. En septembre, Diana Ross et les Supremes (comme ils l’étaient maintenant) étaient de retour dans les charts avec leur premier album Greatest Hits.

