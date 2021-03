Motown Records & Black Forum réédite la musique d’Elaine Brown

Aujourd’hui, Motown Records et Forum noir ont réédité Elaine Brown’s album phare, Elaine Brown / Jusqu’à ce que nous soyons libres. Pour la première fois, l’album est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming numérique et sous forme de vinyle spécial réédition.

Mme Elaine Brown se démarque en tant que défenseure de la réforme des prisons, militante, écrivaine, chanteuse et ancienne présidente du Black Panther Party qui continue d’affecter activement le changement culturel, social et politique avec sa sagesse et son esprit. En 1973, le fondateur et ministre de la Défense du Black Panther Party, Huey P. Newton, a personnellement demandé à Brown d’enregistrer une poignée de ses chansons, ce qui a donné jusqu’à ce que nous soyons libres. En tant que morceau d’histoire, l’opus de neuf titres se compose de paroles enflammées, de poésie incisive et de musique puissante animée par sa voix distincte et dynamique.

L’album a été produit par Fonce Mizell et Freddie Perren (dont les crédits comprenaient Edwin Starr, The Miracles et Jackson 5) et comprenait même un single principal, malgré son contenu plus radical. Brown continuerait également à écrire l’hymne national du Black Panther Party, selon l’Université de Californie à Berkeley Library Social Activism Sound Recording Project.

Le label révolutionnaire Black Forum – fondé par M. Berry Gordy et Motown en 1971 – a récemment été relancé en 2021, offrant une plate-forme à une nouvelle génération d’écrivains, de penseurs et de poètes. Elaine Brown / Jusqu’à ce que nous soyons libres est le dernier d’une série de six albums historiques responsables de la consolidation de l’héritage du label Black Forum, notamment Elaine, MLK Jr., Stokely Carmichael, Langston Hughes & Margaret Danner, Ossie Davis, etc.

La vision de M. Gordy pour le Black Forum a été suscitée par son travail avec le Dr King, qui a enregistré plusieurs discours, dont La grande marche vers la liberté, sur Gordy Records, un label filiale de Motown. Le premier album de Black Forum était Dr. Martin Luther King, JR’s, Why I Oppose The War In Vietnam, Sorti en 1970, il a remporté un Grammy Award du meilleur album de mots parlés l’année suivante. Le discours historique a été enregistré en avril 1967 à l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta.

Elaine Brown d’Elaine Brown / Jusqu’à ce que nous soyons libres peuvent être achetés ici.

Elaine Brown / Jusqu’à ce que nous soyons libres Liste des pistes:

Pas le temps

Jonathan

Je ne peux pas revenir en arrière

Tous les jeunes et beaux hommes

Jusqu’à ce que nous soyons libres

Je sais qui tu es

Enfant dans le monde

Un petit bébé

Et nous nous reverrons