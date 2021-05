Motown Records et Black Forum partagent “ Fire In Little Africa ” et “ Shining ”

Motown Records et Forum noir ont partagé «Shining» en tant que premier single de l’album commémoratif annoncé précédemment Incendie dans la petite Afrique.

Fire in Little Africa est un album révolutionnaire de matériel original, écrit et enregistré par un collectif d’artistes hip-hop de l’Oklahoma pour commémorer le 100e anniversaire des sorties de Tulsa Race Massacre et sortira le 28 mai.

«Shining» arrive avec un clip vidéo réalisé par Boomintree Films et a été produit par Dr. View, qui est également producteur exécutif pour Fire In Little Africa.

«Shining» est un voyage dans le temps à Tulsa en 1920, juste avant que Black Wall Street ne soit attaqué, bombardé et incendié au sol lors du massacre de la course de Tulsa en 1921 », a déclaré le Dr View à propos du visuel.

«La vidéo transmet le sommet de l’excellence noire qui a défini le district de Greenwood il y a 100 ans et le lie au mouvement Fire in Little Africa qui montre au monde comment Tulsa brille encore aujourd’hui.»

«Shining» est interprété par les artistes de Tulsa Steph Simon, Dialtone, Ayilla et Jerica Wortham.

«Nous savons que l’histoire du massacre de la course de Tulsa en 1921 est remplie de douleur, d’obscurité et de traumatisme pour les Noirs, mais l’histoire de Tulsa en 2021 parle de la grandeur qui renaît de ses cendres», a ajouté le Dr View.

«Shining» humanise les victimes du massacre de la race de Tulsa, en les sortant des livres d’histoire et en les montrant lors d’une nuit en ville vivant joyeusement. C’est ce qu’était, est et sera toujours Greenwood. »

Fire In Little Africa vise à utiliser une narration ciblée pour redéfinir la façon dont l’événement historique est perçu.

L’album sera publié en partenariat avec le Bob Dylan Center de Tulsa et le Woody Guthrie Center et marque le premier nouveau matériel publié par Black Forum depuis sa récente relance.

Fire In Little Africa devrait sortir le 28 mai. Achetez ou diffusez «Shining».