Motown réédite le ‘Black Spirits Festival Of New Black Poets In America’

Empreinte Motown Forum noir a sorti la réédition du Black Spirits Festival Of New Black Poets In America, une collection de performances de créations orales enregistrées à l’origine à Harlem, l’emblématique Apollo Theatre de New York.

Le Black Spirits Festival Of New Black Poets In America présente des contributions d’Imamu Amiri Baraka (LeRoi Jones), The Original Last Poets, Stanley Crouch, Norman Jordan et plus encore. Le projet de création orale de 28 pistes comprend six poèmes de Kali Grosvenor et d’autres contributions de David Henderson, Larry Neal, Amus Moore et Clarence Major, entre autres.

La collection a été produite par Woodie King Jr., qui a également travaillé sur l’album d’Imamu Amiri Baraka en 1972, It’s Nation Time – African Visionary Music, qui est également sorti via Black Forum.

Diffusez ou achetez Black Spirits Festival Of New Black Poets In America. Consultez la liste des chansons officielle ci-dessous.

Tracklist officielle du Black Spirits Festival Of New Black Poets In America :

1. Introduction – Imamu Amiri Baraka (LeRoi Jones)

2. Cercles – Kali Grosvenor

3. Black Is – Kali Grosvenor

4. N—-r, Do You – Kali Grosvenor

5. Cette petite lumière à moi – Kali Grosvenor

6. Coccinelle – Kali Grosvenor

7. Qu’arrive-t-il aux héros – Kali Grosvenor

8. Une fable populaire pour mon peuple – Johari Amini

9. Chaise de cuisine Poème #5 – Clarence Major

10. Boppin – David Henderson

11. Le poète le rêveur – Norman Jordan

12. Popsicle Cold – Norman Jordan

13. Critiques borgnes – Norman Jordan

14. Frères – Norman Jordan

15. La lutte doit continuer – Norman Jordan

16. Voyance – Norman Jordan

17. Un pour tous – Norman Jordan

18. L’esprit et l’âme après la tombée de la nuit – Norman Jordan

19. Allah – Norman Jordan

20. Au-dessus de Karma – Norman Jordan

21. Notes d’un journal de guérilla – Askia Muhammad Touré

22. Et voyez son image dans la rivière – Les derniers poètes originaux

23. Song Of The Ditta, Part II – Les derniers poètes originaux

24. Pimp’s Last Mack: Une demande de mort – Stanley Crouch

25. Mille neuf cent soixante-huit gagnants – Jackie Earley

26. Hommes branchés – Amus Moore

27. Jours saints – Larry Neal

28. Un poème d’histoire – Imamu Amiri Baraka (LeRoi Jones)