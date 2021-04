Mots-clés: Climax

Le géant des services de jeux, Keywords Studios, a acquis le développeur britannique Climax.

Aucun chiffre n’a été mis sur l’accord, mais il amène une équipe de 109 personnes dans l’écurie du géant des jeux. Climax a déjà travaillé avec Sony, Microsoft, Codemasters et EA.

“Nous sommes ravis que Simon et l’équipe très talentueuse de Climax rejoignent la famille Keywords”, a déclaré Jon Hauck, co-directeur général par intérim de Keywords.

«Climax apporte une richesse d’expertise, ajoute une échelle significative à notre gamme de services de développement de jeux en croissance rapide et donne accès à un nouveau bassin de talents depuis sa base de Portsmouth.

«L’excellent bilan du studio en matière de livraison de haute qualité s’étend sur plus de 30 ans, avec ses services très demandés par certains des plus grands noms de l’industrie. Nous sommes très enthousiasmés par l’expérience et les opportunités que Climax apportera à Keywords et à nos clients, et nous sommes impatients de permettre leur croissance continue au sein du Groupe.

Simon Gardner, PDG de Climax, a ajouté: «Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Keywords et les opportunités qui s’ouvriront à nos clients et à notre équipe en faisant partie d’une entreprise mondiale de premier plan.

«Keywords Studios partage nos ambitions de croissance et leur investissement soutiendra la fourniture d’une gamme plus large de services et de produits de qualité supérieure à nos clients. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tout le monde chez Keywords et de commencer à jouer notre rôle dans le parcours impressionnant de l’entreprise au sens large. “

Keywords a récemment acquis le développeur australien Tantalus Media.

