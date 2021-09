Mots-clés et marketing numérique : que devez-vous savoir ?

L’un des objectifs de marketing numérique les plus courants de nos jours est d’augmenter de manière mesurable la visibilité en ligne. Que vos clients achètent sur votre site Web ou dans votre magasin physique, une forte présence sur Internet aide les consommateurs à trouver, à se renseigner et à acheter chez vous.

En parcourant Internet à la recherche de conseils de marketing en ligne, vous verrez des conseils sur les blogs pour l’optimisation des moteurs de recherche (SEO), la création de pages de destination efficaces, l’utilisation d’images convaincantes et plus encore. Mais en fin de compte, il y a un élément essentiel du marketing numérique qui peut faire ou défaire ces tactiques et stratégies : les mots-clés.

Quel est le lien entre les mots-clés et le marketing numérique ?

Lorsqu’un consommateur potentiel se rend sur un moteur de recherche comme Google pour rechercher quelque chose, il tape des mots ou des phrases pour guider sa recherche. Ce sont des mots-clés : les termes-clés que les utilisateurs du site Web saisissent pour trouver ce qu’ils recherchent.

Cela semble assez facile. Les utilisateurs saisissent leurs mots-clés et votre entreprise apparaît, n’est-ce pas ? Eh bien, pas exactement. Les moteurs de recherche utilisent des algorithmes complexes pour essayer d’aider leurs utilisateurs à trouver des résultats utiles et pertinents. Ces algorithmes utilisent une grande variété de facteurs tels que la crédibilité du site Web, la fréquence de publication du site et les mots-clés utilisés sur le site Web lui-même.

C’est pourquoi il est si important de rechercher des mots-clés pour voir ce qui fonctionnera bien pour votre organisation.

Les mots clés doivent être :

Quelque chose que les utilisateurs rechercheront.Pertinent pour votre marque.Des termes qui peuvent être intégrés de manière transparente dans tout votre contenu en ligne.

Une fois que vous savez sur quels mots-clés vous concentrer, vous pouvez commencer à les utiliser de manière stratégique tout au long de votre contenu marketing numérique.

Différents types de mots-clés pour le marketing numérique

Il existe trois principaux types de mots-clés : la queue courte (également appelée tête), la queue moyenne (également appelée corps) et la queue longue. Blogging Wizard explique bien chaque terme :

Mots-clés courts se composent généralement d’un ou deux mots (par exemple, « thèmes WordPress »). Ces mots-clés sont larges et génériques mais souvent ambigus, avec un volume de recherche élevé.Mots-clés intermédiaires se composent généralement de trois ou quatre mots (par exemple, « thèmes WordPress pour blog »). Ils sont plus spécifiques que les mots-clés à queue courte mais ont un volume de recherche plus faible.Mots-clés à longue traîne se composent généralement de quatre mots ou plus (par exemple, « thèmes WordPress réactifs gratuits pour blog »). Celles-ci sont plus détaillées et très spécifiques, mais le volume de recherche est encore plus faible.

Bien qu’il puisse sembler évident d’opter pour des mots-clés qui reçoivent le plus grand volume de recherches, les meilleures stratégies de marketing numérique incluent en réalité un mélange des trois types de mots-clés. En effet, alors que les mots-clés à courte traîne sont souvent les plus recherchés, les mots-clés à longue traîne ont généralement plus de chances de conversion.

SEOPressor fait un bon travail en expliquant les avantages et les inconvénients des mots-clés à courte et longue queue :

Mots-clés à queue courte

Le volume: Élevé – Plus le mot-clé est court, plus le volume de recherche est élevé.Concurrence: Élevé – Tout le monde essaie de se classer pour les mots-clés à courte queue.Se concentrer: Faible – La recherche n’est pas ciblée, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent rechercher un large éventail de réponses.

Mots-clés à longue traîne

Le volume: Faible – Ils répondent à des recherches très spécifiques.Concurrence: Faible – La recherche sera axée sur tout ce que vous vendez.Se concentrer: Élevé – Vous êtes beaucoup plus susceptible d’avoir les clients que vous recherchez vous recherchent !Taux de conversion: Élevé – Parce que vous fournissez exactement ce qu’un utilisateur recherche, il est beaucoup plus susceptible de se convertir.

Sur la base de ce qui précède, vous pouvez penser : « Pourquoi ne pas simplement utiliser des mots-clés à longue traîne dans tout mon contenu de marketing numérique ? »

Bien que vous souhaitiez inclure des termes à longue traîne aussi souvent que possible, le faire de manière naturelle n’est pas toujours gérable. Par exemple, si votre mot clé à courte queue est « studio de danse » et que votre mot-clé à longue queue est « studio de danse pour enfants abordable dans ma ville », qu’est-ce qui sera plus facile à intégrer dans un article de blog ou une publicité sur les réseaux sociaux tout en restant a du sens pour votre public cible ?

Il est important de se rappeler que si les mots-clés sont essentiels à votre stratégie de marketing numérique, la rédaction pour les moteurs de recherche n’est pas le seul objectif. Les moteurs de recherche amèneront les consommateurs vers votre contenu, mais si votre article ou votre page de destination n’est pas convaincant pour le client potentiel que vous essayez d’atteindre, c’est une perte de temps et de ressources pour votre entreprise.

Comment rechercher les meilleurs mots-clés pour votre contenu de marketing numérique

Remue-méninges d’idées

Entrez dans l’esprit de votre public cible. Quels mots ou expressions pensez-vous qu’ils rechercheront dans Google (ou un autre moteur de recherche) pour trouver une entreprise comme la vôtre ? Écrivez tout ce qui vous vient à l’esprit.

N’oubliez pas de penser au-delà du terme principal de votre entreprise. Search Engine Journal en a un bel exemple pour une entreprise de plomberie. Vous pouvez penser à ces termes :

Services de plomberie.Entrepreneur en plomberie.Entreprise de plomberie.Entreprise de plomberie la plus proche.

Bien que ce soient tous de bons mots-clés potentiels à écrire, ils sont tous essentiellement axés sur le même terme de base : la plomberie. Pensez à d’autres expressions connexes que les clients potentiels peuvent rechercher, telles que :

Tuyaux qui fuient.Réparation de gouttière.Conduites d’eau cassées.Réparation de chauffe-eau.Installation d’élimination des déchets.

De quelles autres manières pouvez-vous rendre votre brainstorming aussi approfondi que possible ?

Découvrez quels termes génèrent déjà du trafic vers votre site Web. Hubspot explique : « Explorez les sources de trafic de votre site Web et passez au crible votre seau de trafic de recherche organique pour identifier les mots-clés que les gens utilisent pour arriver sur votre site ». Google Analytics est un excellent moyen de voir ces informations. Parlez-en à votre personnel. Quelles questions entendent-ils à plusieurs reprises lorsqu’ils parlent à des clients actuels et potentiels ? Demandez-leur précisément quelles phrases clés le client utilise pour évaluer ce que quelqu’un pourrait rechercher.

Organisez votre liste

Selon le nombre d’idées que vous proposez, vous souhaiterez peut-être séparer vos mots-clés par catégorie. Par exemple, si vous vendez des vêtements en ligne, vous pouvez créer différentes colonnes pour les hauts, les pantalons, les robes, les chaussures, les accessoires, etc. Pour que tout soit organisé, j’aime créer ces listes dans Excel afin de pouvoir voir les différentes colonnes côte à côte.

Rechercher plus de termes

Allez sur Google et entrez l’un de vos mots-clés, puis faites défiler vers le bas et recherchez les recherches associées. Ce sont d’autres idées potentielles à ajouter à votre liste. Ajoutez tous les termes pertinents à votre liste et passez au prochain mot-clé potentiel. Parcourez votre liste, une à la fois, jusqu’à ce que vous ayez recherché chaque idée.

Un outil utile pour cette partie du processus est Keywords Everywhere. Cette extension de navigateur s’intègre parfaitement à Google. Ainsi, lorsque vous effectuez une recherche, elle vous indique le volume du mot-clé (nombre de recherches par mois), le coût par clic (CPC) si vous deviez faire de la publicité et la concurrence (en fonction d’autres contenus/mots-clés disponibles). sur Internet). En plus de fournir ces détails sur le terme que vous recherchez, il fournit également encore plus de suggestions sur le côté de l’écran ainsi que leur volume, CPC et concurrence.

Si vous recherchez un outil de mots-clés gratuit, une autre option à considérer est Wordstream. Il ne vous donne pas autant d’informations, mais il fournit des données très utiles sur le volume de recherche et le CPC.

Soyez minutieux et minutieux

Parcourez chaque terme de vos colonnes un par un, en détaillant le volume, le CPC et la concurrence au fur et à mesure. J’aime écrire les nombres entiers, un par cellule dans ma feuille de calcul, afin que plus tard, lorsque je commencerai à évaluer sur quels mots-clés me concentrer, je puisse manipuler les données plus facilement. Voici un exemple utilisant des termes pour une entreprise qui vend des matelas et de la literie :

Évaluez votre liste

Parcourez chaque colonne et mettez en évidence les mots-clés sur lesquels vous pensez qu’il est préférable de vous concentrer pour votre marketing numérique. N’oubliez pas de sélectionner un mélange de queue courte, de queue moyenne et de queue longue afin de profiter des avantages de chacun.

Au cours de ce processus, je trie la liste de différentes manières pour la parcourir. Je commence souvent par trier la liste par volume et par regarder les termes les plus souvent recherchés ; c’est un moyen fantastique d’obtenir une liste solide de mots-clés à courte queue.

Je vais également trier la liste par compétition et CPC pour aider mon cerveau à voir les meilleures options possibles d’une autre manière. Examiner les termes avec le moins de concurrence est souvent un moyen facile de déterminer les mots-clés à longue traîne.

Une autre ressource utile pour évaluer les termes de votre liste est Google Trends. Cet outil de marketing numérique pratique vous permet de saisir quelques termes différents et de les comparer par popularité, région et plus encore, y compris l’historique des tendances et les projections.

Finalisez votre liste

Écrivez les termes surlignés dans une liste distincte afin que vous et votre équipe de marketing numérique puissiez y faire référence à l’avenir.

Comment ajouter des mots-clés à votre contenu de marketing numérique

Une stratégie de marketing numérique réussie nécessite plus que la recherche de mots-clés : vous devez également les utiliser efficacement.

N’oubliez pas que le but de votre contenu est de se connecter avec les gens. Les mots-clés sont un moyen d’aider les moteurs de recherche à amener ces personnes sur votre site Web ; lorsqu’ils y arrivent, votre contenu riche en mots clés doit être bien écrit, facile à lire et convaincant pour le consommateur.

Les articles de blog sont l’un des outils de marketing numérique les plus simples et les plus efficaces dans lesquels vous pouvez utiliser des mots-clés de manière stratégique sur votre site Web. En ajoutant régulièrement du nouveau contenu de blog – jusqu’au même jour de la semaine et au même moment de la journée – les moteurs de recherche apprendront à revenir et à rechercher de nouveaux articles. Si vous utilisez vos mots-clés de manière naturelle tout au long des publications, votre site Web sera mieux classé au fur et à mesure que les internautes rechercheront des termes connexes.

Dans cet article sur les blogs pour un référencement efficace, j’ai partagé les meilleurs endroits pour glisser des mots-clés dans vos articles :

Le titreSous-titres/en-têtes de section (astuce : formatez-les en tant que balises d’en-tête lorsque vous téléchargez vos articles ; Google les pondère plus haut que le corps de l’article)Les légendes des photosLes noms des fichiers d’imageL’URL de l’articleLa méta-descriptionLa première phraseLe dernier paragraphe

Vos articles de blog ne sont cependant pas le seul endroit où utiliser vos mots-clés ! Saupoudrez-les d’un bout à l’autre de la copie de votre site Web si cela a du sens, incluez-les dans tout contenu de marketing numérique que vous créez (comme les mises à jour des médias sociaux – à la fois organiques et payantes) ou, si vous publiez des vidéos sur YouTube, utilisez les mêmes termes là aussi !

Auteur : Erika Taylor Montgomery

Suivez @PublicityErika

Erika Taylor Montgomery est PDG/publiciste en chef et fondatrice de Three Girls Media Inc., une agence de relations publiques et de marketing des médias sociaux spécialisée dans le travail avec les petites et moyennes entreprises. Avec une passion pour aider ceux qui en ont le plus besoin mais qui peuvent le moins se le permettre, elle est toujours prête à partager des conseils… Voir le profil complet ›