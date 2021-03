Moulin, le technicien le plus âgé, dit au revoir

26/03/2021 à 21:16 CET

X. Serrano

Stéphane Moulin, technicien du Angers, a annoncé ce vendredi lors d’une conférence de presse qu’il quitterait le club à la fin de la saison. « A priori » une nouvelle si trop d’impact, étant le dixième classé dans le championnat de France. Cependant, le cas de Moulin c’est spécial. Presque contre-culturel en ces temps. Il est l’entraîneur qui est sur un banc dans les grandes ligues européennes depuis le plus longtemps. Il a repris le Angers en juillet 2011, cinq mois avant l’arrivée de Diego Pablo Simeone à l’Atlético de Madrid.

«La longévité peut parfois se transformer en faiblesse & rdquor;a déclaré l’entraîneur parisien, ancien joueur du club (1984-1990) et deuxième entraîneur de l’équipe (2005-2011). Lors de la conférence de presse qui a servi à expliquer sa décision. «Depuis le début de l’année, je m’interroge sur ma dernière année de contrat. La décision a mûri petit à petit jusqu’à ce qu’elle arrive ici. Je veux réfléchir sereinement à la suite de ma carrière & rdquor;, a-t-il expliqué Moulin, visiblement excité.

Une décennie au cours de laquelle Moulin a consolidé Angers au milieu de la table. Ce n’est pas peu, étant donné qu’il a attrapé l’équipe dans le Ligue 2, en a fait la promotion en 2015, et depuis, avec l’un des budgets les plus modestes du Ligue 1, a réglé un Angers qui ne souffre plus de relégation et a même disputé la finale de la Coupe de France en 2017. Moulin il a bâti une équipe solide et compétitive. Mais son héritage ne s’arrête pas là.

Si la scène de l’entraîneur parisien s’est démarquée pour quelque chose, c’est pour le développement des jeunes joueurs. Sous la houlette de Moulin, des talents tels que Nicolas Pépé, Jeff Reine-Adélaïde, Karl Toko Ekambi, Jonathan Bamba ou Flavien tait, entre autres. Ce qui, à son tour, a conduit le club à entrer des chiffres records dans les transferts.