Moulinex i-Companion Touch XL : branchez, cuisinez et profitez

Ce robot culinaire permet de créer des plats à base d’ingrédients frais et de saison pour une alimentation saine et variée.

Son écran tactile de 4,3 pouces est extrêmement intuitif et très simple d’utilisation, capable de guider pas à pas chacune des recettes. A travers ses 14 programmes, il offre la possibilité de mijoter, cuire à la vapeur, dorer, mixer, monter des blancs… sur simple pression d’un bouton. Les programmes ont des options par défaut pour changer selon les goûts et les besoins en termes de temps, de température et de vitesse. De plus, il permet un accès direct à une infinité de recettes gratuites, qui sont mises à jour chaque mois avec de nouvelles recettes et astuces. Club de cuisine Moulinex

C’est une communauté d’utilisateurs destinée à partager des milliers d’idées et de plats, donc la créativité est infinie. Depuis l’application, vous pouvez créer des livres de cuisine personnalisés et organiser des menus, auxquels vous accédez directement via l’écran tactile du robot.

Dans mon frigo

Une autre de ses fonctions innovantes est “Dans mon réfrigérateur”. En saisissant les ingrédients et le poids (manuellement ou avec la balance connectée), vous pouvez accéder à des recettes personnalisées qui tireront le meilleur parti des produits que vous avez chez vous.

Accessoires

Moulinex i-Companion Touch XL comprend six accessoires spécifiques pour obtenir des résultats parfaits avec n’importe quelle recette : Lame Ultrablade, lame pétrissage/déchiquetage, pale de mélange, pale de mélange, capuchon de base XL et panier vapeur. D’autres accessoires compatibles peuvent également être achetés en plus : balance connectée, coupe-légumes, cuiseur vapeur, mini bol, bol bébé, sac de transport et kit de pâtisserie.

www.moulinex.com

1 199 euros