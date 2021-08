Mount Harrison fait de Bo Jackson la capture de l’année dans la ligue mineure de baseball

in

Mont Harrison prospectus de Triple A des Marlins de Miami ont réalisé la capture de l’année en Ligue mineure (MiLB) 2021, dans le meilleur style de Bo Jackson.

Que faites-vous lorsque vous escaladez le mur du champ extérieur pour voler un coup de circuit, mais que vous avez mal évalué la profondeur du coup ? Eh bien, vous attrapez la balle de toute façon, bien sûr. Et vous le faites avec style. C’est ce qu’il a fait Mont Harrison des Marlins dans la deuxième manche du match Triple A Jacksonville contre Charlotte à Truist Field samedi soir.

Mont HarrisonLe joueur de champ central de 25 ans a reculé dans le mur du champ central sur un coup haut et profond, l’a mesuré et a fait un saut en grimpant jusqu’au sommet avant de réaliser que le ballon n’allait pas aussi loin qu’il le pensait à l’origine.

Mais Mont Harrison imperturbable, il tendit son gant en arrière alors qu’il s’accrochait au mur avec son autre main pour faire un piégé spectaculaire.

L’une des premières images qui me sont venues à l’esprit est celle de Bo Jackson effectuant un mouvement de type Spiderman sur la clôture du champ extérieur après avoir réalisé un énorme attrapé au Memorial Stadium de Baltimore en 1990. Une autre image emblématique me vient à l’esprit. Mont Harrison en courant vers la pirogue après avoir fait le grand piégé pour terminer la manche : un haussement d’épaules, un peu comme celui de Michael Jordan lorsqu’il ne pouvait pas manquer lors du match 1 de la finale NBA 1992. Finales. Quand un gars peut nous rappeler Bo Jackson et Michael Jordan dans un catch, il fait quelque chose de bien.

Avec des informations de MLB.com (Manny Randhawa).