“Mourinho a l’habitude de se moquer de ses rivaux”

15/07/2021 à 18:48 CEST

Mourinho débarque à Rome avec l’impudence qui le caractérise. Le Portugais n’est dans la capitale italienne que depuis quinze jours, et avant le début de la saison, il a déjà réussi à provoquer le premier différend contre l’Inter. Justement, il lance la première parodie du club dans lequel il a vécu l’une des expériences les plus marquantes de sa carrière d’entraîneur.

En présentant le calendrier des compétitions, il a fait les déclarations suivantes à DAZN : “On parle de projet, de temps et de travail. C’est facile de gagner si tu ne paies pas ton salaire. La propriété ne veut pas d’une réussite isolée : elle veut « monter » et y rester avec un projet pérenne. C’est facile de gagner isolément et c’est encore plus facile si vous ne payez pas votre salaire“, a-t-il déclaré en référence à l’Inter.

Et le club n’a pas tardé à réagir. Celui qui lui répond c’est Marotta, le PDG de l’Inter : “On sait que Mourinho est un grand renard, il est intelligent, il a l’habitude de taquiner ses adversaires, de les rendre nerveux et peut-être de les stimuler. Je me sens certainement plus stimulé », a-t-il expliqué.

“Je suis très encouragé par les déclarations de Mourinhomais pour ce que je suis dans le jeu et nous sommes là pour essayer de divertir », a-t-il ajouté. nous ne voulons pas alimenter ces signaux contentieux ” terminé.