Mourinho a une arme secrète pour accrocher la star de Chelsea Tuchel a revitalisé

Jose Mourinho a un plan en tête pour soulager Thomas Tuchel et Chelsea d’un rouage de plus en plus important à leurs côtés cet hiver, selon un rapport.

Les Blues ont enduré une forme rocheuse ces derniers temps qui a vu un écart se creuser avec Manchester City et Liverpool. Bien que les baisses de forme et les erreurs individuelles aient joué un rôle, le plus gros problème qui afflige Tuchel en ce moment est la liste des blessures.

Le milieu de terrain central a été particulièrement touché. N’Golo Kante, Mateo Kovacic et Jorginho ont tous raté des matches pour cause de blessure ces derniers mois.

Cela a conduit Ruben Loftus-Cheek à se voir offrir plus d’opportunités dans un maillot de Chelsea que ce qui n’était généralement le cas sous les managers précédents. En effet, Loftus-Cheek a participé à chacun des 12 derniers matches de championnat de Chelsea et a accumulé sept départs au cours de la séquence.

Le joueur de 25 ans a impressionné sur le terrain, bien que Tuchel ait révélé vendredi que lui aussi a été piqué par le virus des blessures.

Maintenant, selon le média italien Il Romanista, le renouveau de Loftus-Cheek cette saison a attiré l’attention de Mourinho.

Le patron de la Roma aurait désespérément besoin de renforts au milieu de terrain en janvier. Loftus-Cheek est un nom en haut de sa liste de cibles.

Tammy Abraham pourrait s’avérer « décisive »

Les Roms seraient à la recherche d’un accord de prêt avec une option d’achat en été. Étant donné que le milieu de terrain de Chelsea a été décimé par les blessures cette saison, les Blues devraient résister à toute approche de la Roma.

Cependant, l’attrait d’un temps de jeu plus garanti pourrait plaire. De plus, la présence de l’ancienne Blue Tammy Abraham à Rome pourrait être l’arme secrète de Mourinho.

La présence d’Abraham pourrait être « décisive » pour aider à attirer Loftus-Cheek en Italie.

Les autres candidats que les Roms auraient identifiés pour renforcer leurs rangs sont Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach et l’international autrichien Florian Grillitsch. L’idée de ramener l’ancien milieu de terrain de la Roma Leandro Paredes au club est également évoquée.

Le transfert d’Everton donne un énorme coup de pouce à l’accord de Chelsea

Pendant ce temps, Chelsea a eu une course libre pour signer la star instable d’Everton Lucas Digne après que les Toffees ont aligné l’international ukrainien Vitaliy Myolenko.

L’arrière gauche, 22 ans, est en passe de devenir un joueur d’Everton à l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier. Le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano a annoncé la nouvelle, révélant que Myolenko terminerait son examen médical avec les Toffees aujourd’hui (vendredi).

La star du Dynamo Kiev aurait accepté des conditions personnelles et rapporterait à Everton environ 17,9 millions de livres sterling. Cependant, l’arrivée de Myolenko pourrait avoir un impact direct sur les plans de Chelsea pour la fenêtre d’hiver.

Les Blues sont légers à l’arrière gauche après la blessure au LCA de Ben Chilwell. Marcos Alonso a comblé le vide, bien que l’Espagnol soit actuellement en mauvaise forme. En tant que tel, Chelsea a établi des liens avec Lucas Digne d’Everton. Un accord de prêt avec une option d’achat à 21,3 millions de livres sterling aurait été à l’ordre du jour.

Digne a été négligé pour la sélection contre Arsenal et Crystal Palace à la suite d’une apparente rangée de terrain d’entraînement avec Rafael Benitez. Pour le voyage à Chelsea, le Guardian a affirmé que Digne s’était exclu d’une prétendue maladie.

Avec un nouvel arrière gauche en route, un nouveau rapport du Guardian indiquait que Digne pouvait désormais être supprimé. Selon eux, l’arrivée de Myolenko a « ouvert la voie » au départ de Digne. Romano a fait écho à ces sentiments, tweetant que Digne « pourrait vraiment quitter Everton en janvier si une bonne proposition arrivait ».

