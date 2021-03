Mourinho ajoute un échec de plus en Ligue Europa

18/03/2021 Activé à 23:59 CET



Un de plus et ils s’en vont … plusieurs. Le Tottenham de José Mourinho a été éliminé de la Ligue Europa contre le faible Dynamo Zagreb dans une saison désastreuse pour le sélectionneur portugais, qui a gardé son dernier espoir d’entrer en Ligue des champions en Ligue Europa et qui a de nouveau fait face à l’échec sur les bancs anglais.

Ils sont arrivés à Zagreb avec un avantage de deux après le match aller, mais le huitième était la barrière et, humiliés, ils se rendent à Londres 3-0 contre.

La saison a semblé être de très bonnes choses pour ce Tottenham, qui est même devenu le leader de la Premier League grâce au moment brillant de Son et Kane.

Mais Au fil des mois, l’usure du personnel coordonné par Mourinho a causé le pire. À l’élimination en Europe s’ajoute une huitième place en championnat qui, pour l’instant, le sortirait également des compétitions continentales pour la prochaine campagne.

« Mes méthodes et celles de mon personnel sont toujours les meilleures au monde, sans doute. Je ne les interroge pas ou ne les repense pas pour rien », avait-il annoncé il y a quelques mois devant les doutes de la presse britannique. Mais la vérité est qu’une fois de plus, malgré ce que Mou peut dire, les résultats ne l’accompagnent pas: une autre saison de échec.