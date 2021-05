“Mourinho apportera enthousiasme, connaissances et personnalité aux Roms”

07/05/2021 à 18:26 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur d’Everton, Carlo Ancelotti, a approuvé José Mourinho et son arrivée à l’AS Roma dans une interview pour le Corriere dello Sport: “Je ne m’y attendais pas. Mourinho apportera enthousiasme, connaissances et personnalité. C’est un bon entraîneur. Je suis heureux parce que vous allez entraîner une équipe qui compte beaucoup pour moi.”.

L’Italien, qui Il a été dans les rangs de l’AS Roma en tant que joueur pendant huit ans, a reconnu que lui et les Portugais entretiennent d’excellentes relations et se sont engagés à faire un excellent travail: «J’ai une merveilleuse relation avec lui, c’est un ami et depuis de nombreuses années. Les fans vont adorer..

L’ancien défenseur du Real Madrid a défendu les Portugais après son limogeage de Tottenham: “Mourinho a dû faire face à de nombreuses blessures. A Manchester il n’avait pas mal fait, il avait remporté la Ligue Europa et était entré facilement en Ligue des champions … Le Premier n’est pas une ligue comme les autres, il est très compétitif”. “Les meilleurs joueurs et entraîneurs sont dans le Premier. La vraie différence réside dans la qualité, qui a un prix”, a-t-il déclaré.

Ancelotti et Everton, une histoire d’amour

L’entraîneur italien est heureux à Liverpool. Trois fois champion d’Europe et un de Premier League, Ancelotti affronte sa deuxième saison aux commandes d’Everton. Caramel au beurre Ils sont actuellement en huitième position, à seulement deux points de Liverpool, qui marque la dernière place qui donne accès aux compétitions européennes..

L’ex de l’AC Milan, du Bayern ou de Chelsea, entre autres, a assuré à plusieurs reprises que son rêve était de continuer beaucoup plus longtemps au Royaume-Uni, où il a trouvé sa place: “Je voudrais rester le plus longtemps possible. Je termine mon contrat en 2024 et je pense faire du bon travail. J’aimerais être là quand le nouveau stade ouvrira.”.