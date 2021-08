Mourinho cite les raisons pour lesquelles le “coup” “difficile” d’Abraham mérite d’être poursuivi

L’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, admet que l’ambition de Tammy Abraham était l’une des principales raisons pour lesquelles il a décidé de recruter l’attaquant cet été.

Abraham, 23 ans, avait toujours l’air de quitter Stamford Bridge après avoir glissé dans la hiérarchie sous Thomas Tuchel. Et l’arrivée de Romelu Lukaku a sonné le glas du Londonien. De nombreux clubs étaient liés, avec West Ham United, Aston Villa et Arsenal s’intéresse.

Mais ce sont les Giallorossi qui ont décroché la star anglaise pour 40 M€. Abraham remplacera le défunt Edin Dzeko au Stadio Olimpico.

Dzeko, 35 ans, a marqué 119 buts en 260 apparitions pour l’équipe de la Ville éternelle mais a maintenant rejoint l’Inter. Mourinho était ravi que ses nouveaux employeurs aient réussi à trouver un remplaçant talentueux pour le Bosniaque.

« Dans un marché incroyablement difficile et dans une situation financière difficile pour tous, ou plus précisément pour presque tous les clubs, avoir la volonté, l’ambition, le respect des supporters et réagir de cette manière après avoir perdu Dzeko et fait venir Tammy Abraham. a été un véritable coup d’état”, a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Mourinho était en charge de Chelsea tandis qu’Abraham était un jeune joueur. L’homme aux six sélections anglaises a marqué 30 buts toutes compétitions confondues pour les Londoniens de l’ouest.

Et le tacticien portugais a le sentiment de comprendre ce qui fait avancer le pas.

“Il n’a jamais joué pour moi parce qu’il avait 14, 15 et 16 ans quand j’étais à Chelsea, mais je le connais très bien”, a-t-il ajouté.

Abraham “veut récupérer la place de l’Angleterre”

Abraham a connu du succès avec Chelsea mais aussi en prêt à Aston Villa. Il a réussi 25 buts en championnat au cours de la campagne 2018-19 et l’a repris la saison suivante avec les Blues.

Et il attend avec impatience contribuer au succès de Rome.

“La Rome est un club qui mérite de se battre pour des titres et des trophées”, a-t-il déclaré. « J’ai eu l’expérience de remporter des trophées majeurs et je veux participer à nouveau à ces compétitions.

“Je veux donc aider cette équipe à atteindre cet objectif et à atteindre le niveau où la Roma devrait être.”

Abraham aurait pu rester en Angleterre, avec beaucoup d’intérêt pour la Premier League. Et Mourinho pense que prendre la décision de se déraciner dans un pays étranger prouve le dynamisme du jeune.

«Je le connais en tant que joueur, en tant que personne et en termes de mentalité. Je sais comment il a pris la décision de quitter la Premier League, ce qui est toujours difficile pour un joueur anglais”, a-t-il poursuivi.

“Cela m’en dit beaucoup sur lui parce que lorsque vous quittez la Premier League, vous le faites parce que vous êtes ambitieux.

“Vous partez parce que vous voulez revenir dans votre équipe nationale, parce que vous voulez jouer la Coupe du monde, parce que vous voulez réussir en dehors de l’Angleterre, où peu de joueurs anglais ont eu une brillante carrière.”

