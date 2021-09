Mourinho commence la Conférence avec une victoire

16/09/2021 à 23:23 CEST

Le voyage du Rome de José Mourinho chez le nouveau-né Ligue de conférence il pourrait difficilement être amélioré. S’il est vrai que l’entité rivale était bien en deçà des avantages que l’équipe italienne peut montrer, les ‘giallorossi’ ont clairement démontré qu’ils ne sont pas dans cette compétition pour passer le temps.

La victoire (5-1) contre le CSKA Sofia est venu après être revenu sur l’objectif initial de Écaille de tortue pour les visiteurs. Pellegrini avec un double et un affichage de jeu, Les Chaarawy, Mancini et Abraham a marqué les buts qui ont donné les trois premiers points à l’équipe de Mourinho.

Les pires débuts ont eu le Tottenham. Les ‘Spurs’ ne sont pas allés au-delà de l’égalité (2-2) lors de leur visite à Parc du Roazhon à Rennes dans lequel, en principe, ce sera le duel pour voir qui occupe la direction du groupe. Les de Nuno ils sont allés de l’avant avec un objectif de Bade, Tait et Le bord rallié aux Français et Hojberg Il a fini par sauver un point avec l’égalisation.

La Rome Il est le leader de son groupe, où il ne devrait pas lutter avec des équipes comme les Norvégiens Bodo / Lueur et les Ukrainiens de la Zorya. Pour sa part, Tottenham affrontait le plus fort rival du groupe G et affrontera désormais les duels contre Vitesse et Mura.