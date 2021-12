Mourinho, contre son passé

03/12/2021 à 11:32 CET

Le Portugais José Mourinho, entraîneur de la Roma, affrontera son passé ce samedi, en accueillant l’Inter Milan, l’un des clubs qui a le plus marqué sa carrière, au stade olympique de la capitale, avec lequel il a tout gagné lors de la saison 2009-2010.

Onze ans se sont écoulés depuis, au stade Santiago Bernabéu, Mourinho il a mis fin à une attente de 45 ans et a remis à l’Inter la Coupe d’Europe, point culminant d’une année extraordinaire au cours de laquelle ils ont également remporté la Serie A et la Coupe d’Italie.

Dans cette période, il a eu une trajectoire douce-amère, vécu sur les bancs du Real Madrid, Chelsea, Manchester United et Tottenham, avant d’arriver l’été dernier à la Roma de la nouvelle propriété américaine de la famille. Friedkin.

Il a remporté l’historique Ligue des 100 points et la Coupe du Roi avec Madrid, touchant à trois reprises la finale de la Ligue des Champions, il a remporté un Premier avec Chelsea et une Ligue Europa avec Manchester United, mais son dernier trophée remonte à 2017.

Ses équipes ces dernières années avaient peu de rythme, peu de fantaisie et peu d’idées de jeu, ce qui a abouti à une gestion négative à Tottenham.

Sa nouvelle étape dans le football italien, sous le commandement de la Roma, a débuté de manière très positive, avec cinq victoires sur cinq, même si ces dernières semaines, son équipe a connu une baisse significative des résultats, culminant avec trois défaites similaires lors des cinq dernières jeux. .

Il est sixième du classement, à six points de la Ligue des champions, et a déjà subi six défaites en quinze matchs.

Il arrive à la rencontre avec l’Inter au moment peut-être le plus compliqué de sa saison, avec les blessures de Lorenzo Pellegrini et Stephan El Shaarawy et les absences pour accumulation de cartons anglais. Tammy Abraham.

Ils affronteront un Inter en pleine forme, qui a remporté ses deux derniers matchs 2-0, contre Venise et Spezia, et qui est déjà sûr d’une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’équipe Interista est troisième au classement, à un point de Milan, deuxième, et à deux points de Naples, leader.

L’équipe napolitaine tentera de récupérer après le match nul 2-2 de mercredi dernier contre Sassuolo, mais aura une date extrêmement difficile contre une Atalanta qui continue de voler cette saison.

Il affrontera le duel sans les Sénégalais Kaildou Koulibaly et avec les sérieux doutes des espagnols Fabien Ruiz et Laurent Distingué, tous avec des problèmes physiques subis dans le duel contre Sassuolo.

L’Atalanta, rival de Villarreal en Ligue des champions, se rendra au stade Maradona derrière Venise écrasante 4-0 lors de la dernière journée, dans un match confortable dans lequel il a pu faire tourner le Colombien Duvan Zapata.

Il sera plus accessible, sur le papier, le duel de Milan, qui accueille Salernitana à San Siro avant d’affronter Liverpool en Ligue des champions, leurs chances d’accéder aux huitièmes de finale.

Un choc confortable a priori pour la Juventus, septième au classement, qui après la victoire 2-0 sur le terrain de Salerne accueillera le Gênes de l’Ukrainien Andry Shvechenko.

– Programme de la journée :

Samedi 4 décembre :

15.00 Milan-Salernitane

18.00 Rome-Inter

20.45 Naples-Atalante

Dimanche 5 décembre :

12.30 Bologne-Fiorentina

15.00 Spezia-Sassuolo

15.00 Venise-Vérone

18.00 Sampdoria-Latium

20h45 Juventus-Gênes

Lundi 6 décembre :

18.30 Empoli-Udinese

20.45 Cagliari-Turin