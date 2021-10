Mourinho défie une Juventus en situation critique

15/10/2021 à 12:47 CEST

La Rome de l’entraîneur portugais José Mourinho, sans anglais Tammy Abraham, défiera ce dimanche à un La Juventus en urgence, orphelin d’espagnol Alvaro Morata, blessé, et avec le doute argentin Paulo Dybala, qui traîne une gêne musculaire, lors de la huitième journée de Serie A.

Après la deuxième pause de l’année en équipe nationale, le Calcio revient avec un match de grande tradition dans le Stade Allianz de Turin entre la Juventus, septième du classement, et la Roma, quatrième, tandis que le leader Naples aura un match plus accessible, à domicile contre lui Turin.

Chiesa, Bernardeschi et Kean, possibles attaquants turinois

L’équipe de Turin est venu à la rupture avec trois victoires consécutives, après avoir débuté sans triomphes lors des quatre premières journées, mais devra surmonter les défaites de Morata et Dybala au rendez-vous avec la Roma. Federico Chiesa, Federico Bernardeschi et Moise Kean sont les favoris pour former le trident offensif.

Chomurodov pour remplacer Abraham

De son côté, les Roms doivent également résoudre problèmes offensifs, après l’anglais Tammy Abraham s’est terminé par une grave douleur à la cheville lors du match de l’équipe d’Angleterre contre la Hongrie. Le favori pour le remplacer est l’Ouzbek Eldor Chomourodov, signé l’été dernier de Gênes, que Mourinho préfère à l’espagnol Mairie de Borja en ce début de saison.