Jose Mourinho a visé l’arbitre Michael Oliver et ses joueurs de Tottenham après la défaite 2-1 de dimanche contre Arsenal.

Martin Odegaard avait annulé le but scandaleux de Rabona d’Erik Lamela, avant que Lacazette ne donne aux Gunners une avance à la 64e minute sur penalty après avoir été maladroitement blessé par Davinson Sanchez.

AFP Mourinho était furieux de la décision d’Oliver d’accorder un penalty en deuxième mi-temps

Le défenseur de Tottenham a pris contact avec le Français après avoir tranché son tir, ce avec quoi Mourinho a clairement contesté lors de sa conférence de presse d’après-match.

L’entraîneur portugais a déploré la décision d’Oliver et a critiqué ses propres joueurs pour s’être « cachés » aux Emirats alors que Gareth Bale et Tanguy Ndombele se retiraient prématurément en seconde période.

Il a déclaré à Sky Sports: «Pas d’interviews d’après-match pour les arbitres? C’est dommage. Nous avons vraiment mal joué en première mi-temps.

«Le 1-1 n’était pas le reflet fidèle de la première mi-temps. Nous étions pauvres, nous défendions mal, sans intensité, sans pression. En termes de création d’un football offensif, certains joueurs importants se cachaient.

«La première mi-temps a été vraiment mauvaise. En seconde période, nous n’avions que de l’espace pour nous améliorer, ce que nous avons fait.

«Et puis c’est une question pour… une question impossible parce qu’ils ne parlent pas, mais ce serait une question à laquelle Michael répondrait.

Getty – Piscine Bale a été décollé à la 57e minute

«Probablement Paul Tierney aussi, car il était le VAR. Selon [the fourth official] Kevin Friend, l’arbitre s’est fait dire qu’il avait une vision claire et que le VAR ne voulait pas aller contre lui.

«Mais revenons au début, nous étions pauvres en première mi-temps. Nous avons récupéré ce que nous avions perdu en première mi-temps, qui était le contrôle du match. »

Cela a empiré pour Tottenham après le but de Lacazette lorsque Lamela a décroché un deuxième carton jaune à 14 minutes de la fin.

Harry Kane et Sanchez se sont rapprochés tard alors que Mourinho goûtait la défaite dans un derby du nord de Londres pour la première fois.

L’entraîneur portugais a insisté sur le fait que les fans d’Arsenal seraient les seules personnes à penser que le défi de Sanchez sur Lacazette était un penalty.

AFP Sanchez a commis une faute sur Lacazette dans la surface après que l’attaquant eut tiré

Il a ajouté: «Ce que j’ai vu depuis le banc, j’ai eu un sentiment, mais bien sûr, je suis à 40, 50 mètres.

«Je pense donc que les arbitres ont parfois un travail assez difficile. Je ne me suis pas plaint parce qu’il est plus proche que moi, mais quand j’ai regardé sur l’iPad, c’est comme ça.

«Si quelqu’un a une opinion différente, c’est l’un des grands fans d’Arsenal avec les billets de saison, c’est le seul dont j’accepterais un point de vue différent parce que c’est la passion qui parle.

« En dehors de cela, je n’accepterais pas que quiconque ait un point de vue différent parce que c’est trop évident. »