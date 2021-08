Mourinho envisage un autre raid à Chelsea alors que la Roma cible une star oubliée de 13,5 millions de livres sterling

in

Le milieu de terrain de Chelsea Ruben Loftus-Cheek pourrait se voir confier une bouée de sauvetage de carrière surprise – Jose Mourinho aurait prévu de l’amener à Rome dans le cadre d’un contrat à prix réduit de 13,5 millions de livres sterling.

L’ancien Tottenham, Chelsea et Manchester United a déjà dépensé près de 90 millions de livres sterling chez les géants de la Serie A. Sa plus grande signature à ce jour est til a dépensé 36 millions de livres sterling pour l’attaquant anglais Tammy Abraham, il y a tout juste une semaine.

Abraham a fait une impression immédiate à Chelsea, après avoir aidé deux buts lors de la victoire 3-1 de la Roma sur la Fiorentina ce week-end.

Mais il n’est peut-être pas le seul ancien de Chelsea dans la capitale italienne. Selon il Corriere dello Sport, (via le Daily Mail), Mourinho souhaite retourner dans son ancien club pour conclure un accord pour Loftus-Cheek.

Mourinho a brièvement travaillé avec Loftus-joue dans son deuxième passage dans l’ouest de Londres et le considèrerait comme une signature idéale. Le rapport affirme que le patron des Roms souhaite retrouver l’international anglais dans le cadre d’un accord de prêt initial.

Il indique que Chelsea préférerait une vente pour un joueur qui ne figure pas dans les plans de Thomas Tuchel. Mais ils sanctionneront un accord de prêt – ce qui est la préférence de Roma – s’il contient une obligation d’achat.

Chelsea évalue le joueur à environ 16 millions de livres sterling – mais la proposition de Roma concernerait des frais de prêt de 2 millions de livres sterling maintenant et 11,5 millions de livres sterling supplémentaires l’été prochain.

Le rapport affirme que les Roms ont déjà fait leur approche. De plus, leur chef des transferts, Tiago Pinto, travaille dur pour terminer sa signature avant la fermeture de la fenêtre.

Le joueur de 25 ans a passé la saison dernière en prêt à Fulham mais a besoin d’un déménagement permanent pour remettre sa carrière sur les rails. Et il pourrait devenir le troisième Londonien à Rome, avec Chris Smalling aussi un grand favori à la tenue de Serie A.

Ferdinand salue l’impact de Tuchel à Chelsea

Rio Ferdinand, quant à lui, a salué l’impact que Tuchel a eu sur les joueurs de Stamford Bridge depuis qu’il a succédé à Frank Lampard.

“Frank est respectueux et je pense qu’il est assez honnête pour le savoir et dirait que Tuchel a fait un travail incroyable”, a déclaré Ferdinand à FIVE.

«Mais en même temps, je suis sûr que Frank est assis là en pensant:« Eh bien, je n’ai pas vu ces certains joueurs jouer comme ça quand j’étais là-bas ».

«Mais ensuite, il s’agit de Frank se regardant, regardant son mandat là-bas, a-t-il abordé les choses de la bonne façon. Je suis sûr qu’il fait tout cela, il se demande : « Aurais-je pu mieux gérer cette situation, aurais-je pu mieux gérer ce joueur ? »

«C’est ce que Frank traversera et il cherchera à s’assurer de réparer les torts de son séjour à Chelsea.

«Mais vous ne pouvez rien faire d’autre que respecter et rendre hommage à ce que Tuchel a fait.

«Regardez Rudiger, il est sans doute depuis que Tuchel est là-bas [at Chelsea], été le meilleur défenseur de la Premier League. Lui ou [Ruben] Dias à cette époque. Il a été incroyable, il est comme un animal.

