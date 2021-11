Mourinho essaie de construire son projet à Rome, même si ce n’est pas facile pour lui

20/11/2021 à 07:54 CET

Non, Rome ne s’est pas construite en un jour. Alors tu ferais mieux d’être patient si tu veux que je fasse de toi une équipe championne. Laissez-les attendre assis, car je dois d’abord me rappeler exactement comment vous avez fait cela pour gagner. Je reconnais que je ne sais pas ce qui ne va pas. Je suppose que ce qui se passe, c’est que les temps ont changé, et parler constamment des arbitres et critiquer mes propres joueurs en public sont des méthodes qui ne fonctionnent plus comme avant.

Des valeurs ont été perdues. Haine éternelle du football moderne. Rien n’est plus ce qu’il était, cher journal, même pas la Ligue des champions. Avec ce que j’ai aimé cette compétition & mldr; Vous souvenez-vous de ces belles victoires lors de ces soirées européennes ? Moi, la vérité, ce n’est pas grand-chose. Ce que je sais, c’est que le Champions. Il n’existe même plus. Aujourd’hui, la meilleure compétition continentale s’appelle la Conference League.

Il a un très haut niveau, mais le glamour se fait plutôt rare… Regardez nos rivaux de groupe. Bodo/Glimt ? CSKA Sofia ? Zorya Louhansk ? Des clubs que ni Pellegrini & mldr; Oui, d’accord, le Bodo nous en a donné six. Cependant, c’était inévitable. Comment vais-je motiver mes joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes s’ils ne savent même pas dans quelle ville ils jouent ? Où sont Chelsea, le Real Madrid ou Manchester United ? Je ne les vois nulle part…

Désormais, les grands entraîneurs se concentrent sur le renflouement des clubs de taille moyenne qui veulent faire un petit pas en avant et aspirent à remporter l’étrange Coupe d’Europe. Guardiola à City, moi à Roma & mldr; Deux projets pratiquement tracés. L’habituel : Pep est toujours fou de me battre. Même si j’aimerais le voir en Serie A, un tournoi beaucoup plus compétitif que la Premier League.

En Angleterre j’ai gagné sans ébouriffer, alors qu’ici je peux perdre contre n’importe qui. Ce n’est pas ma faute. Nous devons dépenser quelques millions de plus, pour que les arbitres arrêtent de conspirer contre moi et pour que les rivaux abandonnent leur obsession maladive de me battre.. En attendant, je ne peux pas faire grand-chose : les Romains voulaient la Spéciale, mais nous continuerons d’être les Spezia.