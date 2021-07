“Mourinho est l’entraîneur parfait pour la Roma”

in

16/07/2021 à 17h25 CEST

L’arrivée de Mourinho au Rome est l’une des signatures de l’été. Egalement pour le joueur Chris Smalling, avec qui il a gardé un peu de swing dans la scène qu’ils partageaient à Manchester United.

Le Portugais atteint la Serie A pour consolider le club comme l’un des meilleurs de la ligue. Et dans une déclaration à la BBC, le défenseur rom a montré de grandes attentes envers l’entraîneur : “Ce fut une surprise pour tout le monde, il y avait beaucoup d’enthousiasme dans son annonce. Je savais que les médias allaient construire quelque chose sur notre relation à l’époque des États-Unis. De mon point de vue, c’était bien qu’il m’ait entraîné, nous avons remporté un trophée ensemble et il m’a nommé capitaine de cette finale de la Ligue Europa“il expliqua.

“Alors vousavoir un coach qui vous connaît est bon, un entraîneur à succès et déterminé à remporter des trophées à tout prix », a-t-il ajouté.Je sais à quel point il serait important d’apporter un trophée à ce club, l’histoire de José montre que la Roma a choisi l’entraîneur parfait pour le faire & rdquor;, a-t-il admis.

Le footballeur n’exclut pas d’accéder à la tête de la Serie A : « Le championnat ? Pendant la plupart des deux saisons que j’ai passées ici, nous avons été constants et nous n’étions pas loin du sommet. Maintenant, il s’agit de garder l’état d’esprit pendant ces moments difficiles et de rester ensemble. Nous devons trouver cette continuité« il a commenté.Nous espérons le faire avec José et son équipe car la Roma est un grand club. Il y a de bons sentiments autour. Il y a toutes les bases. Il s’agit juste de tout mettre en place maintenant », a-t-il conclu.