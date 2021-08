Mourinho et l’idylle de la Serie A

in

29/08/2021 à 09h00 CEST

L’entraîneur de l’AS Roma José Mourinho a été le plus rapide à remporter les 50 premières victoires en Serie A depuis la saison 1994/95, lorsque le système de notation actuel a été mis en œuvre : Il l’a réalisé en seulement 77 matchs entre son passage à l’Inter et à l’AS Roma. Les Romains ont battu la Fiorentina à domicile avec des buts de Mkhitaryan et Veretout (2) en début de saison.

Les Portugais, qui a pris les rênes après avoir été limogé à Tottenham à la fin de la saison dernière, est un vrai spécialiste des tournois nationaux. Il l’a également déjà atteint en Premier League, où il a remporté 50 victoires en seulement 63 matchs, et en Liga, où il l’a fait en 62 matchs officiels avec le Real Madrid.

50 – José #Mourinho est devenu le manager le plus rapide à atteindre 50 victoires en Serie A (77 matchs) en trois points pour une ère de victoire (depuis 1994-95). L’entraîneur portugais est également le manager le plus rapide à avoir atteint 50 victoires à la fois en Premier League (63 matchs) et en Liga (62). Perfectionniste. pic.twitter.com/4rv8AOGX1l – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 22 août 2021

L’ancien également d’autres équipes comme Chelsea, Manchester United ou le Real Madrid est arrivé dans la capitale italienne au détriment de Fonseca, qui a mis fin à son contrat et le club a opté pour un nouveau visage sur le banc.. Ils ont débuté avec la victoire et l’AS Roma veut être une équipe dangereuse dans cette édition 2021/22 de Serie A.

Expérience et leadership à Rome

L’arrivée de José Mourinho à l’AS Roma s’explique du point de vue de l’expérience d’un long parcours sur le banc et de la capacité de leadership dans la gestion du vestiaire et des grandes stars des effectifs. Le Portugais a un total de 997 matches officiels en tant qu’entraîneur-chef et aux Jeux Olympiques de Rome il atteindra mille matches dans sa carrière sportive.

Malgré le fait que dans ses dernières expériences, il ait fini par sortir par la porte de derrière, Mourinho dirige Benfica, Porto, Chelsea, l’Inter, le Real Madrid, Manchester United et Tottenham Hotspur depuis 2000. Dans son dossier, il y a aussi trois Premier League, deux Champions League, deux Europa League et autant de trophées nationaux et continentaux.