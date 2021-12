02/12/2021 à 21:13 CET

Ce ne sont pas les meilleures heures pour José Mourinho dans la capitale italienne. L’entraîneur de la Roma a tiré sur les arbitres après sa chute contre Bologne la dernière journée, et il se sentait peu soutenu par la presse qui critiquait ses décisions et non celles des juges du parti.

Par conséquent, en avant-première du duel que son équipe aura contre l’Inter, l’entraîneur portugais fera un « vote de silence » et a décidé de ne pas discuter avec les médias lors de la conférence, ce qui a généré plusieurs réactions dans les portails italiens.

Les « giallorossi » viennent d’une défaite 1-0 contre Bologne et de souffrir, aussi, las jaune à Tammy Abraham et Rick Karsdorp, sanction des avertissements qui les quitteront dehors du match contre les « Nerazzurri » menés par Simone Inzaghi.

Cela a déclenché la patience de Mou, qui a protesté auprès de la presse contre les arbitres, soulignant qu’il avait fait des remplacements pendant le match pour éviter d’être suspendu plus d’hommes, et aussi a recommandé au jeune Nicolò Zaniolo de trouver un club à l’extérieur du pays car le niveau de l’arbitrage italien nuirait à sa carrière.