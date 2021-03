Mourinho et un livret obsolète

19/03/2021 à 11h30 CET



Mourinho a déclaré il y a quelques mois à peine que ses méthodes et celles de son équipe technique « sont toujours les meilleures au monde, sans aucun doute. Je ne les remets pas en question ou ne les repense pas pour rien ». De même, le Portugais, qui a un bon ego, devrait commencer à revoir son scénario. Le football lui envoie de sérieux avertissements depuis des années et Mou ne peut plus jouer au suédois. Car oui, peut-être que leurs approches, je me réfère aux résultats, montrent des symptômes de devenir quelque peu obsolètes dans un monde qui n’attend personne. Il ne lui suffit pas de détourner le regard pendant que ses équipes sombrent.

Parce que quand Manchester United l’a licencié, c’était parce qu’il n’avait pas le temps de travailler pour l’équipe, à Chelsea tout allait bien et il a fini par partir par la porte arrière, avec un vestiaire cassé. Et hier c’était que l’équipe n’avait pas l’attitude nécessaire pour affronter un match et un match nul qu’elle avait remporté avec 2-0 au match aller. Un Dynamo qui l’a littéralement dépassé non seulement par la foi, mais aussi par le football.

Les causes changent mais le résultat commence toujours à être le même: un échec absolu en Europe. La dernière fois que leur participation à la compétition européenne a eu un succès, c’était lors de la saison 16-17, lorsque United a été sacré champion de la Ligue Europa. Une Ligue Europa, d’ailleurs, qu’il avait déjà méprisée. « Je ne veux pas gagner la Ligue Europa. Si nous gagnons cette compétition, ce serait une grande déception. Je ne veux pas en rester là. J’ai le sentiment que la Ligue Europa n’est pas une compétition pour mes joueurs », a-t-il déclaré lors de Chelsea. de Benítez l’avait déjà soulevé. Les Portugais aimeraient maintenant parler de ses options pour être à nouveau champion d’Europe. Mais la vérité est que c’est sorti. Encore une fois. Jeter pratiquement la saison par-dessus bord dans un jeu pour oublier la leur. Mou l’a attribué à la mentalité défaitiste de son équipe, incapable de réagir lorsque le Dinamo a lancé ses premiers crochets.

Le Portugais s’est mis en colère et s’est présenté à une triste conférence de presse, mais en s’assurant qu’il avait fait son travail en mettant en garde contre les dangers du rival. Comme si lui en tant qu’entraîneur n’avait pas le même poids ou plus que les joueurs de la désastreuse élimination et que l’équipe ne jouait pas « du tout », selon les mots de l’ancien joueur Glenn Hoddle, contre un rival infiniment inférieur. Sans plan de match. Sans alternatives. Sans rien.

« Quel plan de match Tottenham avait-il tactiquement? C’était un match de basket. Trop de joueurs qui n’étaient pas les leaders dont l’équipe avait besoin. Donner le ballon … Vous ne pouvez pas donner le ballon en Europe parce que vous ne pouvez pas le récupérer. C’était une performance fantastique du Dinamo, mais les Spurs leur ont donné le coup de pouce. C’est l’une des pires performances de Tottenham que j’ai vues depuis longtemps », a déclaré l’expert de Sky Sports Jamie O’Hara.

L’étape de Mou à Tottenham, s’il n’y a pas de grandes surprises, a tous les chiffres pour clore cette saison. Huitième du Premier après un bon départ, hors d’Europe, en dehors de la FA Cup et avec seulement le titre de Carabao Cup comme motivation. Oh, et sans projet auquel croire, bien sûr. Les fans ont rempli les réseaux sociaux pour demander le départ de Mou. Et les Portugais partiront, si personne ne l’évite, à nouveau par la porte arrière. Trop d’années pareil, sans changer un chapitre de son scénario.