Mourinho, favori des paris à être viré

18/03/2021 On à 23:08 CET



José Mourinho, Directeur de Tottenham Hotspur, est le premier Pari favori pour être le prochain entraîneur licencié en Premier League, après son élimination en Ligue Europa.

Les Portugais ont vu du banc comment Le Dinamo Zagreb les a battus 2-0 au match aller ce jeudi, avec une victoire 3-0 en prolongation.

Mourinho, qui a rejoint Tottenham la saison dernière, est le favori des bookmakers britanniques pour être le prochain limogé de la Premier League avant la fin de la saison. Le Portugais devance Steve Bruce, qui est dans une situation très délicate à Newcastle United, et Sam Allardyce, qui a West Bromwich Albion sur le déclin.

Tottenham de Mourinho est la première équipe anglaise à ne pas prendre les devants 2-0 pour passer devant Manchester City de Pep Guardiola en 2017, lorsque Monaco les a battus 5-3.

Mourinho, dévasté après l’élimination | .

Les « Spurs » ne pourront désormais être en Ligue des champions que la saison prochaine via la Premier League, pour lequel ils doivent entrer dans le top quatre. En ce moment, neuf jours plus tard, ils sont huitièmes, six points derrière la Ligue des champions.