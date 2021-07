Mourinho interdit l’accès à la presse en pré-saison

in

18/07/2021 à 23:09 CEST

Sport.es

José Mourinho ne laisse jamais personne indifférent. Où qu’il aille, pour le meilleur et pour le pire, l’entraîneur portugais a toujours l’habitude d’être le protagoniste d’un fait divers. Cette fois, le tout nouvel entraîneur de la Rome est au centre des médias pour interdire à la presse d’assister aux entraînements et aux premiers matchs de son équipe en pré-saison.

Les critiques acerbes de Mourinho par les institutions italiennes. En un communiqué conjoint entre l’Union de la presse sportive et la Fédération nationale de la presse du pays transalpin, ont exprimé : « Il existe un intérêt généralisé pour l’information, et cet intérêt implique, dans un régime de libre démocratie, pluralité des sources d’information, libre accès à celles-ci, absence d’obstacles juridiques injustifiés, même temporaires, à la circulation des nouvelles et des idées”.

En outre, ils ajoutent: “Cela a été établi par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 105/1972, qui a été ignoré ou, en tout cas, ignoré par les dispositions émises par l’AS Roma sur l’accréditation pour les séances d’entraînement de l’équipe première. Il existe des restrictions claires et inacceptables au droit d’informer et au pluralisme de l’information, mais aussi à l’exercice du droit au travail, qui est refusé aux confrères journalistes et photographes. »

“La limitation inacceptable du droit de communiquer les informations publiées par l’AS Roma affecte tous les domaines de l’information. Les journalistes se sont vu refuser l’accès au premier match amical de la saison. Ce sera aussi le cas pour le second. Dans la deuxième partie de la saison, au Portugal, il ne sera possible d’entrer que quelques fois en 12 jours dans le centre sportif où les Roms joueront et regarderont les entraînements & rdquor;, indique le communiqué.

Dernier chapitre de la longue histoire des affrontements de José Mourinho avec le domaine journalistique. À suivre…