Mourinho met un frein à l’accord de Man Utd alors qu’une star indésirable voit la sortie bloquée

Jose Mourinho aurait refusé la possibilité d’emmener Donny van de Beek à Rome, laissant le joueur face à plus d’incertitude quant à son avenir à Manchester United.

Le joueur de 24 ans n’a commencé que quatre matchs de Premier League la saison dernière après son transfert de 40 millions de livres sterling de l’Ajax. Et le Néerlandais a commencé la nouvelle campagne dans un cornichon familier – en tant que remplaçant inutilisé lors des premiers matches de United contre Leeds, Southampton et les Wolves.

Il a été exclu de l’équipe néerlandaise cette semaine pour leurs prochaines qualifications pour la Coupe du monde. En conséquence, le manager de l’équipe nationale Louis Van Gaal a déclaré Van De Beek il a besoin de jouer à des jeux pour être considéré à nouveau.

Cependant, ses perspectives d’obtenir un coup pour lancer sa carrière ce mois-ci ont subi un coup dur le jour de la date limite.

United a terminé ce que beaucoup considèrent comme la fenêtre de transfert parfaite. Ayant signé des objectifs à long terme Jadon Sancho et Raphael Varane, ils ont également a ramené la légende du club Cristiano Ronaldo.

Les Diables rouges ont également allégé leur charge en déplacer Daniel James à Leeds pour un montant d’environ 25 millions de livres sterling.

Mais leurs efforts pour se débarrasser davantage d’une star indésirable ont échoué, les Roms ayant apparemment rejeté Van de Beek.

Selon Laroma24.it, le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, a été contacté au sujet de la possibilité d’un accord de prêt d’une saison pour le milieu de terrain néerlandais.

Ils affirment qu’on leur a offert la possibilité de signer le Néerlandais en prêt. Cependant, aucun accord ne devrait contenir d’option d’achat. On leur a dit qu’ils pourraient signer Van de Beek sans frais de prêt s’ils devaient couvrir l’intégralité de son salaire pour la saison.

Cependant, Mourinho aurait refusé l’offre, le Néerlandais ne correspondant pas au profil de milieu de terrain qu’il recherche à Rome.

Et en l’absence d’un autre prétendant, cela signifie que le milieu de terrain sera obligé de rester à Old Trafford pour le moment. En effet, le Néerlandais restera désormais à United jusqu’en janvier 2022 au plus tôt.

Et ce sera une frustration supplémentaire pour un joueur qui a encore du mal à retrouver la forme qu’il a montrée en Hollande.

Expliquant le dilemme qu’il a avec Van de Beek, Van Gaal a dit au joueur qu’il devait jouer davantage.

« J’ai appelé Donny van de Beek hier. Je lui ai dit qu’il devait commencer à jouer.

Je n’ai parlé à aucun manager de mes joueurs. C’est peut-être logique de parler avec eux, mais je ne l’ai pas fait.

« J’ai parlé (avec Van de Beek) hier soir pendant 45 minutes, mais je ne vais rien vous dire. C’est entre Donny et moi. Je suis capable de conseiller les joueurs.

Solskjaer fait une promesse à Van de Beek

Alors qu’il apparaît loin dans l’ordre hiérarchique de United, Ole Gunnar Solskjaer a promis à Van de Beek qu’il obtiendrait du temps de jeu.

“Bien sûr, nous avons commencé contre Leeds avec une équipe que nous avons choisie et une victoire 5-1 a bien sûr justifié la sélection de l’équipe”, a déclaré le patron de United.

« On passe au suivant. Scott (McTominay) n’a pas pu jouer et Nemanja (Matic) a été notre meilleur joueur en pré-saison. C’est pourquoi j’ai choisi Nemanja, il a été formidable.

«Donny a travaillé dur, il a très bien réussi. Il aura ses chances au début de la saison.

« Nous avons eu des matchs de Carabao Cup, un match tous les quatre jours. Nous avons eu une semaine à chaque match, je ne peux pas dire d’une autre manière que nous avons pris la décision quand vous commencez aussi bien que vous ne voulez pas trop tourner, c’était la décision. Nemanja a commencé devant Donny.

