Mourinho millénaire

13/09/2021 à 11h13 CEST

José Mourinho a atteint les 1000 matchs en tant qu’entraîneur. Benfica, Uniao Leiria, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur et maintenant Rome.

‘The Special One’ a franchi le cap du millénaire dans le match contre Sassuolo. Triomphe déchirant de la marque maison et de la carrière du Portugais dans tout le groupe pour célébrer avec l’équipe après le but de Les Chaarawy dans la remise.

Leurs numéros sont incontournables. José ajoute 321 avec Chelsea, équipe avec le plus. Les Le Real Madrid est deuxième, avec 178, et Manchester United complète le podium avec 144. Avec Porto, il en a réussi 127, avec l’Inter, 108, Tottenham 86 et, enfin, les trois derniers, Leiria, avec 20, Benfica, avec 11 et dans sa nouvelle équipe, Roma, il n’en a, pour le moment, que 5.

Au 1000, Mourinho a ajouté 638 victoires, 205 nuls et 157 défaites; avec 1 964 buts pour et 854 contre.

Avec sa victoire aux JO de Rome ce week-end, Mourinho a réussi 40 matchs d’affilée sans défaite à domicile en Serie A, ajoutant celles de son ancienne étape à Milan.