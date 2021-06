Mourinho parle de Benzema pendant son séjour au Real Madrid

L’ancien manager du Real Madrid, Jose Mourinho, a récemment été interviewé par talkSPORT où il a félicité Karim Benzema pendant son mandat au club.

« Benzema à Madrid était un mauvais garçon. C’était un gamin arrivé la saison précédente en provenance de Lyon. Il avait 19 ans quand il est allé à Madrid et c’était trop pour lui à l’époque.

« Progressivement, c’était un joueur incroyable. On parle d’Harry [Kane] par exemple et regardez Karim et beaucoup de qualités similaires. C’est le genre d’attaquant qui, s’il ne marque pas beaucoup de buts, joue quand même très bien pour l’équipe. Karim est un joueur fantastique.

«Quand je dis mauvais garçon, je dis qu’il était un jeune homme, pas marié, pas avec des enfants et la vie de famille. Il est très stable et mature. Il pense au football et pense à gagner et pense à être une légende avec ce club, ce qu’il est déjà.”

« Il sera probablement le prochain capitaine lorsque Ramos partira. Karim devient une icône du Real Madrid. Ce qu’il a fait quand Cristiano Ronaldo est parti, tout le monde pensait maintenant qu’il avait un gros problème.”

“Il n’y avait pas de gros problème parce que Karim était là et prenait le contrôle de cette puissance offensive pour Los Blancos. Je l’aime et il le sait et j’espère que je pourrais lui donner quelque chose pendant ce temps que nous avons passé ensemble. Trois ans. Je suis presque sûr que je lui ai donné quelque chose.

Benzema a pris le contrôle de l’offensive du Real Madrid en l’absence de Cristiano Ronaldo, comme l’a souligné Mourinho. Lors de la campagne victorieuse du Real en Liga en 2019-2020, Benzema a marqué le deuxième total le plus élevé avec 21 buts. La saison dernière, il a marqué 23 buts et a terminé troisième au total des buts marqués.

Il est sans aucun doute une légende du Real Madrid et l’un des dirigeants du club à ce stade et ses contributions au niveau national lui ont valu une place de nouveau sous les projecteurs internationaux avec la France lors des EURO de cet été.