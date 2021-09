Mourinho revient à ses anciennes habitudes

in

27/09/2021

Act à 10h21 CEST

Mourinho s’est de nouveau plaint des arbitres. Cette fois, il l’a fait lors de la défaite de sa Roma contre la Lazio, l’éternel rival de la ville et avec les buts de Pedro Rodríguez, qu’il a écarté dès son arrivée au club ‘giallorossi’ sans même le laisser s’entraîner pour essayer de le convaincre. de quel contraire.

Blessés par la défaite comme cela arrive d’habitude, les Portugais ont pris les micros et ont “chargé” contre l’arbitre du match et le VAR, qui n’a pas apprécié un éventuel penalty de Hysaj sur Zaniolo dans le jeu avant le 2-0 de l’équipe ‘biancocelesti’.

“Le ‘match manager’ a été décisif. L’arbitre et le VAR n’étaient pas à la hauteur. Nous avons mieux joué et méritions un autre résultat. Le sentiment que les gens comme moi, qui se sont entraînés en Italie il y a dix ans, ont, c’est que le football italien s’est amélioré beaucoup. Malheureusement l’arbitre et le VAR n’avaient pas le niveau pour un match comme celui-ci“, a déclaré le Portugais sans mâcher ses mots.

Les plaintes de l’entraîneur rom ne s’arrêtent pas là. En plus du penalty non marqué, Mourinho a reproché à l’arbitre du match de ne pas avoir pris le deuxième jaune de Lucas Leiva : “Lucas Leiva manquait le deuxième jaune. C’étaient deux actions similaires à celles de Pellegrini. Il a été expulsé (il n’a pas joué contre la Lazio par pénalité), et cette fois rien”.

En bref, pour Mou, la Lazio ne méritait pas moins la victoire : “Nous étions la meilleure équipe, clairement quand vous concédez trois buts, vous avez échoué, mais deux étaient des contre-attaques et une est venue alors que nous attendions un penalty en faveur.” Un de plus de Mourinho. Défaite et critique de l’arbitre. Vous ne pouviez pas le dire.